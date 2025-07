ЕС не отстъпва: 93 млрд. евро ответни мерки срещу САЩ

Е вропейският съюз вярва, че постигането на търговско споразумение със Съединените щати е напълно възможно, заяви говорител на Европейската Комисия, след като дипломати съобщиха за напредък в преговорите между двете страни, предаде АФП.

„Що се отнася до самото споразумение, смятаме, че то е в обсега на ръка“, каза говорителят по търговските въпроси на ЕС Олоф Гил.

По информация на дипломати, представеното от Вашингтон предложение включва базисно митническо облагане в размер на 15%, с изключения за ключови сектори като фармацевтичната промишленост и авиацията. Уточненията обаче все още подлежат на доразглеждане.

Главният преговарящ от страна на ЕС, Марош Шефчович, е разговарял с американския министър на търговията Хауърд Лътник, като според представители на САЩ се наблюдава „напредък“ в разговорите между двамата стратегически партньори.

