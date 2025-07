Тръмп отново заплаши БРИКС с мита

А мериканският президент Доналд Тръмп отново потвърди заплахата си, че ще наложи мита върху страните от БРИКС и заяви, че асоциацията може „бързо да приключи“, ако някога „се формира по значим начин“, предаде Ройтерс.

„Когато чуя за тази група БРИКС, основно шест държави, аз ги удрям здравата. Ако някога наистина се формират по значим начин, това ще приключи много бързо. Не можем да позволич на никого да си играе игрички с нас“, заяви Тръмп, но без да назове държавите конкретно по име. Президентът допълни, че ще продължи да опазва глобалния статут на долара като резервна валута.

Тръмп обяви новите мита на 6 юли, заявявайки, че те ще се прилагат за всички страни, които се придържат към това, което той приема за „антиамериканската политика“ на БРИКС. По-късно той на няколко пъти заяви, че групата е създадена, за да вреди на САЩ и ролята на долара като световна резервна валута. Лидерите на БРИКС отхвърлиха твърдението, че групата е антиамериканска.

