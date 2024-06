Експлозия в търговски център в Румъния, има ранени

С илна експлозия е станала в търговски център в румънския град Ботошани, съобщават от Главния инспекторат за извънредни ситуации на Румъния. 13 души са ранени. Те са с различни по степен изгаряния, предимно в горната част на тялото. Четирима от пострадалите са в тежко състояние, двама от тях са интубирани и ще бъдат откарани с въздушна линейка в спешна болница в Букурещ.

Активиран е така нареченият “червен план” за намеса. На място има пожарни коли и линейки. От Яш и Галац са изпратени два хеликоптера на Спешната помощ СМУРД (SMURD). Трети хеликоптер - "Блек Хоук" - пътува от Букурещ към мястото на инцидента.

An explosion at chain DIY store in Romania injures at least 13 people, 1 seriously #abcnews https://t.co/faIhk3rXHP

В момента на експлозията в сградата е имало 120 души - служители и клиенти. На мястото са пристигнали линейки и мобилна реанимация, както и пожарни коли.

An explosion at a chain home improvement store in Botoșani on Friday injured at least 13 people, four seriously, authorities said. #romania #romaniandispatch https://t.co/p01GZKyMXt