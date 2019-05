Н яколко души бяха ранени в петък при експлозия на бомба на пешеходна улица в сърцето на Лион в югоизточна Франция, съобщиха местните прокуратури.

Районът, където се е случила експлозията, се намира в тясната ивица земя между реките Сона и Рона в историческия център на града, е евакуирана, съобщиха журналисти, намиращи се на мястото на инцидента.

По предварителна информация е избухнал пакет с бомба на улица "Виктор Юго“ във втори район на Лион. Инцидентът е станал около 17.30 часа местно /18.30 часа българско/ време.

Според информация на BFM TV инцидентът е станал пред пекарна в близост до площад "Белекур". Целият район е отцепен от полицията.

Полицейски източник каза пред AФП, че пакетът с експлозива е съдържал "винтове или болтове" и е поставен пред пекарна на ъгъла на две популярни улици.

BREAKING: At least 10 injured after bombing in Lyon, France. President Macron confirms “an attack” has occurred. pic.twitter.com/V5noQU4uik — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) 24 май 2019 г.

Полицията съобщи, че осем души са били ранени, но никое от нараняванията не изглежда опасно за живота.

Президентът Еманюел Макрон нарече взрива "атака" по време на интервю на живо във Фейсбук, като добави, че "за момента" няма съобщения за загинали.

"Не аз трябва да казвам за жертви, но изглежда, че няма жертви. Има наранявания, така че очевидно мисля за ранените и техните семейства", каза Макрон.

Multiple injuries reported after suspected parcel bomb explodes in Lyon (via @thejournal_ie) https://t.co/QO9zQL2i2t — Ber (@BernadetteRyan1) 24 май 2019 г.

