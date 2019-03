М ощна експлозия разтърси центъра на шведската столица Стокхолм, предаде агенция БГНЕС. По първоначална информация се е взривил автобус близо до района с правителствени гради в шведската столица.

Огромни облаци гъст черен дим се издигат над мястото на инцидента.

Полицията е отцепила района. На мястото на експлозията са изпратени десетки линейки и пожарни автомобили.

An explosion 💥 then this scene outside #Stockholm #explosion pic.twitter.com/i70YijixuU