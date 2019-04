О бщо осем експлозии избухнаха и почерниха Великден в Шри Ланка по време на Великденската литургия, предадоха агенциите Асошиейтед прес и Франс прес.

Още две експлозии разтърсиха Шри Ланка часове след първите.

Първият взрив е бил чут в квартала Дехивала в столицата Коломбо. Полицията съобщава за най-малко две жертви на експлозията. Говорителят на силите на реда Руван Гунасекера посочва, че взривът е станал в хотел в южната част на столицата.

При вторият е ударено северното предградие на Коломбо - Оругодавата. Не се посочват повече подробности.

Световни лидери заклеймиха терора в Шри Ланка

По-рано бяха взривени три луксозни хотела – „Шангри Ла“, „Синамън гранд“ и „Кингсбъри“ в столицата Коломбо. Експлозии е имало и в три католически църкви - "Свети Антоний" в Кочикаде в столицата, "Свети Себастиан" в Катувапития – близо до Коломбо и "Цион" в Батикалоа в източната част на острова.

Първата експлозия е избухнала в Храма „Св. Антони” в столицата Коломбо. Втората експлозия е засегнала църквата „Сан Себастиан” в Негомбо, град с преобладаващо католическо население на север от столицата. Църквата „Сан Себастиан” призова за помощ на страницата си в социалната мрежа Фейсбук.

Multiple blasts reported in Sri Lanka including at churches as people attended Easter services. pic.twitter.com/KYArRCUHAT

Жертвите са вече около 200, сред тях има и чужденци от 9 националности,

според Би Би Си (BBC). Стотици са ранените, но точният им брой все още не е ясен.

At least 20 people killed and 160 injured in Sri Lanka explosions



READ: https://t.co/24pZ5W8zTx#SriLanka #Colombo pic.twitter.com/8GAPH1qghg