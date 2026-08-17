51-годишен мъж е застрелял куче край Димитровград, след като по думите му животното го е нападнало. Стрелял е със законно притежавания си пистолет.

Полицията е открила застреляното азиатско овчарско куче и извършителя в местността „Габера“ след сигнал от 48-годишния му собственик.

Оръжието е иззето, а мъжът е задържан за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

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51-годишен мъж застреля куче край Димитровград, съобщиха от полицията, цитирани от DarikNews.bg .

На 16 август е подаден сигнал от 48-годишния собственик на азиатско овчарско куче.

Изпратеният в местността „Габера“ патрул е установил застреляното животно и извършителя.

Той признал, че е стрелял по кучето със законно притежавания от него пистолет, защото бил нападнат от него.

Оръжието е иззето с протокол, а мъжът е задържан.

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В България определени форми на жестокост и насилие над животни представляват престъпления по Наказателния кодекс (НК). Законът предвижда наказателна отговорност за различни деяния, включително организиране и участие в боеве с животни, прояви на жестокост към гръбначни животни, довели до смърт, тежко или трайно увреждане, както и за неполагане на достатъчно грижи за животно, когато вследствие на това то причини тежки вреди на човек.

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Кога насилието над животно е престъпление?

Основните престъпления, свързани с насилие над животни, са уредени в чл. 325а, чл. 325б и чл. 325в от Наказателния кодекс.

По чл. 325б НК се носи наказателна отговорност за проявена жестокост към гръбначно животно, която му причинява противозаконна смърт, тежко или трайно увреждане. За основния състав законът предвижда лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 1000 до 5000 лева.

Наказанието е по-тежко при определени квалифицирани случаи. Когато са налице предвидените в закона утежняващи обстоятелства, наказанието може да бъде лишаване от свобода от две до осем години и глоба от 2000 до 10 000 лева. По-тежка санкция, лишаване от свобода от три до десет години и глоба от 5000 до 20 000 лева, е предвидена при хипотези като користна цел, извършване по поръчение или решение на организация или група, както и при опасен рецидив.

В особено тежките случаи наказанието по чл. 325б може да достигне от три до дванадесет години лишаване от свобода, заедно с глоба от 10 000 до 30 000 лева. След последните изменения в законодателството сред квалифициращите обстоятелства са включени и случаи, при които деянието е извършено от две или повече лица или е заснето с цел разпространение.

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Боеве с животни

Отделно престъпление е уредено в чл. 325а НК. Наказателна отговорност се носи за организиране, провеждане или участие в боеве с животни, както и за отглеждане, трениране или предоставяне на животни за такива цели.

За основния състав е предвидено лишаване от свобода от една до шест години. При квалифицирани случаи наказанието може да бъде от две до осем години лишаване от свобода, а при някои особено утежняващи обстоятелства — от три до десет години, наред с предвидената в закона глоба.

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Отговорност при неполагане на грижи

Важно е да се направи разграничение между жестокост към самото животно и престъплението по чл. 325в НК.

Чл. 325в не криминализира по принцип всяко неполагане на грижи, довело до смърт или увреждане на самото животно. Той се отнася до лице, което не полага достатъчно грижи за гръбначно животно, намиращо се под негов надзор, и вследствие на това животното причини средна или тежка телесна повреда на човек. Когато в резултат на това е причинена смърт, законът предвижда по-тежко наказание.

Затова твърдението, че чл. 325в наказва собственика за смъртта или тежкото увреждане на неговото животно вследствие на липса на грижи, не е точно.

Заснемане и разпространение на жестокост към животни

През последните години законодателството беше допълнително променено с цел да обхване и нови форми на насилие над животни, свързани със заснемането и разпространението на такива действия.

Сред квалифициращите обстоятелства по чл. 325б НК вече е предвидено и извършването на деянието, когато жестокостта към животното е заснета с цел разпространение. Законодателството съдържа и специални ограничения относно създаването и разпространението на видеоматериали, показващи жестокост към животни.

Това има значение и в контекста на социалните мрежи и онлайн платформите, където видеоматериали с насилие над животни могат да бъдат създавани именно с цел публичност, популярност или разпространение.​