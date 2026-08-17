Епидемията от ебола в ДР Конго постави рекорд по смъртни случаи

Епидемията от ебола в ДР Конго е най-смъртоносната в историята на страната – починалите вече са 2325, надхвърляйки жертвите от епидемията през 2018 - 2020 г.

Потвърдените случаи достигнаха 4945, включително 101 нови за последното денонощие, което прави настоящата епидемия и най-мащабната в страната по брой заразени.

Мащабът нараства изключително бързо - 2000 смъртни случая са отчетени за по-малко от три месеца, докато при епидемията в Западна Африка през 2014 - 2016 г. са регистрирани общо 11 310 починали.

The Ebola outbreak in Democratic Republic of Congo has killed 2,325 people, government data showed, surpassing the toll from the 2018-2020 outbreak to become the deadliest in the country's history https://t.co/DgIThmRArH — Reuters (@Reuters) August 17, 2026

Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици

Епидемията от ебола в Демократична република Конго е довела до смъртта на 2325 души, съобщи снощи правителството на страната, цитирано от Ройтерс.

Така броят на смъртните случаи надминава този от епидемията от 2018-2020 г. и стана най-високият в историята на страната.

Институтът за обществено здраве на ДР Конго отбеляза в последния си доклад, че потвърдените случаи са се увеличили до 4945, включително 101 нови случая, забелязани през последното денонощие.

Епидемията, 17-та в Конго, вече стана най-голямата в историята на страната по брой случаи - важен етап, достигнат в края на юли.

Три месеца след официалното ѝ обявяване, епидемията може да се мери единствено с епидемията от ебола в Западна Африка през 2014-2016 г., при която бяха регистрирани 28 616 случая, от които 11 310 смъртни, в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне, според Световната здравна организация.

Бяха нужни почти пет месеца от обявяването на тази епидемия, за да се достигнат 1000 смъртни случая, докато настоящата епидемия в Конго достигна 2000 смъртни случая за по-малко от три месеца, припомня Ройтерс.

Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици

Какво е Ебола?

Ебола, известна още като еболавирусна хеморагична треска, е тежко, често смъртоносно инфекциозно заболяване, което засяга хора и други примати. Причинява се от вирус от рода Ebolavirus, принадлежащ към семейство Filoviridae. Идентифицирани са няколко вида на вируса, като някои от тях, като например щамът Заир, са свързани с изключително висока смъртност. Заболяването представлява сериозна заплаха за общественото здраве поради бързото си разпространение по време на епидемии и високия процент на летални изходи.Вирусът е открит за първи път през 1976 г. по време на две едновременни епидемии в Централна Африка. Едното огнище възниква в Нзара, Южен Судан, а другото в село Ямбуку, Демократична република Конго (тогава Заир), разположено близо до река Ебола, откъдето вирусът получава името си. Смята се, че природният резервоар на вируса са плодоядните прилепи. От тях вирусът може да се пренесе върху други диви животни като маймуни, горили и антилопи, а оттам и върху хората чрез контакт със заразени животни.

Ебола се предава между хората чрез пряк контакт с кръв, секрети, органи или други телесни течности на заразени лица, както и с повърхности и материали (например спално бельо, дрехи), замърсени с тези течности. Вирусът не се разпространява по въздушно-капков път. Инкубационният период варира от 2 до 21 дни. Първоначалните симптоми са внезапни и включват висока температура, силна отпадналост, мускулни болки, главоболие и възпалено гърло. Впоследствие те са последвани от повръщане, диария, обрив и симптоми на бъбречна и чернодробна недостатъчност. В тежките случаи се наблюдават вътрешни и външни кръвоизливи, които могат да доведат до шок и полиорганна недостатъчност.

Диагностицирането на ебола в ранен стадий е трудно, тъй като симптомите наподобяват тези на други заболявания като малария и тиф. Потвърждението се извършва чрез лабораторни тестове. Лечението е предимно поддържащо и включва рехидратация с перорални или интравенозни течности и лечение на специфични симптоми. През последните години са постигнати значителни успехи в борбата с болестта. Разработени са две ефективни ваксини, които се използват за превенция и ограничаване на епидемии. Също така са одобрени и специфични терапии с моноклонални антитела, които значително подобряват шансовете за оцеляване, ако се приложат навреме.

Смъртността при ебола е висока, като при различните епидемии варира между 25% и 90%. Най-голямата и сложна епидемия в историята се случи в Западна Африка между 2014 г. и 2016 г., като засегна предимно Гвинея, Либерия и Сиера Леоне. Тя причини над 11 300 смъртни случая и предизвика безпрецедентна международна реакция. Тази криза подчерта необходимостта от силни здравни системи и бърза глобална координация за справяне с бъдещи огнища.