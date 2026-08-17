Свят

Епидемията от ебола в ДР Конго постави рекорд по смъртни случаи

Настоящата епидемия вече е най-смъртоносната в историята на страната, а потвърдените случаи са близо 5000

17 август 2026, 07:51
Епидемията от ебола в ДР Конго постави рекорд по смъртни случаи
Източник: БТА
  • Епидемията от ебола в ДР Конго е най-смъртоносната в историята на страната – починалите вече са 2325, надхвърляйки жертвите от епидемията през 2018 - 2020 г.
  • Потвърдените случаи достигнаха 4945, включително 101 нови за последното денонощие, което прави настоящата епидемия и най-мащабната в страната по брой заразени.
  • Мащабът нараства изключително бързо - 2000 смъртни случая са отчетени за по-малко от три месеца, докато при епидемията в Западна Африка през 2014 - 2016 г. са регистрирани общо 11 310 починали.

Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици

Епидемията от ебола в Демократична република Конго е довела до смъртта на 2325 души, съобщи снощи правителството на страната, цитирано от Ройтерс. 
Така броят на смъртните случаи надминава този от епидемията от 2018-2020 г. и стана най-високият в историята на страната.

Институтът за обществено здраве на ДР Конго отбеляза в последния си доклад, че потвърдените случаи са се увеличили до 4945, включително 101 нови случая, забелязани през последното денонощие.

Епидемията, 17-та в Конго, вече стана най-голямата в историята на страната по брой случаи - важен етап, достигнат в края на юли.  

Три месеца след официалното ѝ обявяване, епидемията може да се мери единствено с епидемията от ебола в Западна Африка през 2014-2016 г., при която бяха регистрирани 28 616 случая, от които 11 310 смъртни, в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне, според Световната здравна организация.

 Бяха нужни почти пет месеца от обявяването на тази епидемия, за да се достигнат 1000 смъртни случая, докато настоящата епидемия в Конго достигна 2000 смъртни случая за по-малко от три месеца, припомня Ройтерс.  

Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици

  • Какво е Ебола?

Ебола, известна още като еболавирусна хеморагична треска, е тежко, често смъртоносно инфекциозно заболяване, което засяга хора и други примати. Причинява се от вирус от рода Ebolavirus, принадлежащ към семейство Filoviridae. Идентифицирани са няколко вида на вируса, като някои от тях, като например щамът Заир, са свързани с изключително висока смъртност. Заболяването представлява сериозна заплаха за общественото здраве поради бързото си разпространение по време на епидемии и високия процент на летални изходи.Вирусът е открит за първи път през 1976 г. по време на две едновременни епидемии в Централна Африка. Едното огнище възниква в Нзара, Южен Судан, а другото в село Ямбуку, Демократична република Конго (тогава Заир), разположено близо до река Ебола, откъдето вирусът получава името си. Смята се, че природният резервоар на вируса са плодоядните прилепи. От тях вирусът може да се пренесе върху други диви животни като маймуни, горили и антилопи, а оттам и върху хората чрез контакт със заразени животни.

Ебола се предава между хората чрез пряк контакт с кръв, секрети, органи или други телесни течности на заразени лица, както и с повърхности и материали (например спално бельо, дрехи), замърсени с тези течности. Вирусът не се разпространява по въздушно-капков път. Инкубационният период варира от 2 до 21 дни. Първоначалните симптоми са внезапни и включват висока температура, силна отпадналост, мускулни болки, главоболие и възпалено гърло. Впоследствие те са последвани от повръщане, диария, обрив и симптоми на бъбречна и чернодробна недостатъчност. В тежките случаи се наблюдават вътрешни и външни кръвоизливи, които могат да доведат до шок и полиорганна недостатъчност.

Диагностицирането на ебола в ранен стадий е трудно, тъй като симптомите наподобяват тези на други заболявания като малария и тиф. Потвърждението се извършва чрез лабораторни тестове. Лечението е предимно поддържащо и включва рехидратация с перорални или интравенозни течности и лечение на специфични симптоми. През последните години са постигнати значителни успехи в борбата с болестта. Разработени са две ефективни ваксини, които се използват за превенция и ограничаване на епидемии. Също така са одобрени и специфични терапии с моноклонални антитела, които значително подобряват шансовете за оцеляване, ако се приложат навреме.

Смъртността при ебола е висока, като при различните епидемии варира между 25% и 90%. Най-голямата и сложна епидемия в историята се случи в Западна Африка между 2014 г. и 2016 г., като засегна предимно Гвинея, Либерия и Сиера Леоне. Тя причини над 11 300 смъртни случая и предизвика безпрецедентна международна реакция. Тази криза подчерта необходимостта от силни здравни системи и бърза глобална координация за справяне с бъдещи огнища.

 

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Ебола Епидемия Демократична република Конго Смъртни случаи Обществено здраве Световна здравна организация Здравна криза Заболяване Западна Африка Потвърдени случаи
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Броени дни след откриването: Новата метростанция „Ген. Владимир Вазов“ осъмна с потрошен навес

Броени дни след откриването: Новата метростанция „Ген. Владимир Вазов“ осъмна с потрошен навес

Разкриха първи подробности за смъртта на Хейдън Панетиър

Разкриха първи подробности за смъртта на Хейдън Панетиър

Две земетресения са регистрирани в Югозападна България тази нощ

Две земетресения са регистрирани в Югозападна България тази нощ

Дъщерята на Мариана Векилска каза „да“, Симеон Колев я заведе до олтара

Дъщерята на Мариана Векилска каза „да“, Симеон Колев я заведе до олтара

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
В Турция стартира серийното производство на Hyundai Ioniq 3

В Турция стартира серийното производство на Hyundai Ioniq 3

carmarket.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 14 часа
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 16 часа
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 16 часа
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полярна мечка

Капитан на лодка събуди полярна мечка, глобиха го с $5000

Любопитно Преди 13 минути

Плавателният съд е плавал край бреговете на архипелага Свалбард, на около 998 километра от Северния полюс, по-рано този месец, когато капитанът е обезпокоил животното и го е накарал да се премести

<p>Дронове &bdquo;Хадид-110&ldquo; удариха сърцето на Иракски Кюрдистан</p>

Дронове, изстреляни от Иран, атакуваха офиса на премиера на Иракски Кюрдистан

Свят Преди 16 минути

Атакувани са частният офис на премиера и домът на ръководителя на местната разузнавателна служба

12 ранени след катастрофата с диво прасе край Крайморие

12 ранени след катастрофата с диво прасе край Крайморие

България Преди 38 минути

Инцидентът е станал на пътя Бургас - Маринка, а движението в района е било блокирано часове

Яел Трепи

Звезда от Серия А е в интензивно отделение след инцидент в басейн

Свят Преди 44 минути

Информация от вестник Unione Sarda от тази сутрин гласи: „Инцидентът е станал следобед, когато младият нападател е загубил съзнание“

Остригана, хвърлена в трап на гробищата и ограбена: Четирима са с обвинения за кошмара в с. Сушица

Остригана, хвърлена в трап на гробищата и ограбена: Четирима са с обвинения за кошмара в с. Сушица

България Преди 48 минути

Три жени и един мъж са привлечени като обвиняеми за отнемането на мобилен телефон и 50 евро от 26-годишна жена

Внимание, данъкоплатци в Русе: Внезапен срив блокира гишетата на НАП

Внимание, данъкоплатци в Русе: Внезапен срив блокира гишетата на НАП

България Преди 57 минути

Прекъсната оптична връзка затруднява физическото обслужване в офиса на приходната агенция; от там апелират гражданите да използват онлайн услугите

Запорите върху пенсии намаляват през 2025 г., но Перник остава с необичайно висок брой спрямо населението на областта.

Над 6200 пенсии са със запор: Къде са най-много и колко е средната сума

Парите ни Преди 1 час

Данните на НОИ показват сериозни разлики между областите, като близо една трета от всички случаи са в столицата

<p>Собственик на заведение наби 13-годишно момче, влязло по грешка в склада</p>

Скандал в Пловдив: Собственик на заведение наби 13-годишно момче, влязло по грешка в склада, твърди бащата на детето

България Преди 1 час

Детето е откарано в болница със съмнения за вътрешни наранявания; ресторантьорът се оправдал, че помислил момчето за крадец

Арх. Иван Шишков

Арх. Иван Шишков: Спираме водата и тока на незаконните сгради в „Баба Алино“

България Преди 1 час

Регионалният министър направи проверка в т.нар. „незаконен град“

Започва кандидатстването за стипендиите NOVA EMBA Scholarship на NOVA и АУБ

Започва кандидатстването за стипендиите NOVA EMBA Scholarship на NOVA и АУБ

България Преди 1 час

Крайният срок за подаване на документите е 4 октомври

22-годишен молдовец се удави на плаж „Делфин“ край Ахтопол

22-годишен молдовец се удави на плаж „Делфин“ край Ахтопол

България Преди 1 час

Трагедията е станала в следобедните часове на 15 август; тялото на младежа е изпратено за аутопсия в УМБАЛ – Бургас

Двама туристи пострадаха на Витоша

Двама туристи пострадаха на Витоша

България Преди 1 час

Високите температури достигат 16 градуса, но спасителите призовават туристите да бъдат внимателни

Тайните бази за дронове на Путин: Разследване разкри новата заплаха пред НАТО

Тайните бази за дронове на Путин: Разследване разкри новата заплаха пред НАТО

Свят Преди 1 час

Новопостроените хъбове поставят голяма част от Европа в обсега на най-новите оръжия на Кремъл

Хейдън Панетиър и Владимир Кличко

Любов, сватбени планове и "борба" зад кулисите: Историята на Хейдън Панетиър и Владимир Кличко

Любопитно Преди 1 час

Кончината на Хейдън Панетиър на 36 години върна лентата към деветгодишната ѝ бурната връзка с украинската боксова легенда Владимир Кличко, белязана от годеж, раждането на дъщеря им Кая и редица лични изпитания

„Символ на панелната ни демокрация“: Автомобилът на сина на Венци Мицов е изгорял след пожар в „Младост 4“

„Символ на панелната ни демокрация“: Автомобилът на сина на Венци Мицов е изгорял след пожар в „Младост 4“

България Преди 1 час

Музикантът съобщи, че огънят е тръгнал от запалени кашони до контейнер за боклук

<p>Citroen Spacetourer 2,2D предлага от всичко по много</p>

Citroen Spacetourer товари, предлага и икономисва много (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Всичко от днес

От мрежата

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg
1

Жега с риск от пожари до края на август

sinoptik.bg
1

Студен фронт носи летни бури във вторник

sinoptik.bg

Дичо: Имам лодка и джет, отглеждам децата си край караваната

Edna.bg

Честваме паметта на свещеномъченик Мирон

Edna.bg

Ювентус привлече Викарио, но под наем

Gong.bg

Георги Петков със силни думи за Левски преди мачовете на годината за "сините"

Gong.bg

Трима са с повдигнати обвинения след акцията срещу "Кръв и чест"

Nova.bg

Злоупотребил ли е свещеник с доверието на миряни

Nova.bg