ЕС готви най-мащабните санкции срещу Русия от началото на войната

ЕС подготвя най-мащабния си пакет от санкции срещу Русия от началото на войната, заяви Кая Калас. По думите ѝ мерките могат да увеличат с една трета броя на санкционираните руски организации.

Калас твърди, че досегашните санкции са лишили руската военна машина от над 1 трилион евро, и подчерта, че натискът трябва да продължи, докато Москва не прекрати войната в Украйна.

Конкретните срокове и мерки още не са обявени. През юли ЕС прие пореден пакет, насочен основно към руския банков сектор и криптовалутните мрежи.

Európska únia plánuje v nadchádzajúcich mesiacoch vo veľkej miere rozšíriť sankcie proti Rusku, uviedla šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová v rozhovore pre nemecké noviny Die Welt.https://t.co/K9aVTYMq3W — Teraz.sk (@terazsk) August 17, 2026

Европейският съюз възнамерява значително да разшири санкциите срещу Русия през следващите месеци, заяви върховният представител на ЕС Кая Калас пред германския вестник “Велт”, цитирана от Ройтерс.

„Санкциите на ЕС вече струваха скъпо на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро, а за есента предлагам най-мащабния списък със санкции от началото на войната“, заяви тя пред изданието.

„След като бъдат приети, те незабавно ще увеличат общия брой на санкционираните руски организации с една трета. Натискът трябва да продължи да се засилва, докато Москва не прекрати войната си”, допълни тя.

ЕС подготвя нови санкции срещу Русия

Калас не предостави повече подробности относно сроковете или подробностите за новия пакет от санкции.

През юли ЕС одобри най-новия си пакет от санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна, налагайки ограничения върху банковия сектор и криптовалутните мрежи на страната.

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Какво представляват санкциите на Европейския съюз срещу Русия?

Санкциите на Европейския съюз срещу Русия представляват набор от ограничителни мерки, въведени в отговор на действия, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Те са ключов инструмент на външната политика на ЕС, целящ да окаже икономически и политически натиск върху Руската федерация.

Първоначално санкциите са наложени през март 2014 г. след незаконното анексиране на Крим и Севастопол от Русия и последвалата дестабилизация на Източна Украйна. Тези ранни мерки включват индивидуални санкции като замразяване на активи и забрани за пътуване на лица и организации, отговорни за тези действия, както и секторни ограничения, насочени към финансовия, енергийния и отбранителния сектор на Русия.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. ЕС прие безпрецедентна по своя мащаб и обхват поредица от санкционни пакети. Тези мерки са значително по-строги и са предназначени да отслабят способността на Русия да финансира военните си действия, да ограничат достъпа ѝ до ключови технологии и да изолират икономиката ѝ от световните пазари.Основните области, обхванати от санкциите след 2022 г., включват:

Финансов сектор: Изключване на водещи руски банки от международната система за финансови съобщения SWIFT, замразяване на активите на Руската централна банка в ЕС и забрана на трансакции, свързани с тях. Наложени са и ограничения върху достъпа на руската държава и компании до капиталовите пазари на Съюза. Енергиен сектор: Въведени са забрани за внос на руски въглища и суров петрол, пренасян по море. В сътрудничество с партньорите от Г-7 е установен таван на цените за износа на руски петрол към трети страни, с цел ограничаване на приходите на Кремъл. Търговия и технологии: Наложени са мащабни забрани за износ на стоки с двойна употреба, високотехнологични компоненти и продукти, които биха могли да допринесат за военно-технологичното укрепване на Русия. Ограничен е и вносът на широк спектър от руски стоки, включително стомана, дървесина, злато и луксозни продукти. Транспорт: Въздушното пространство на ЕС е затворено за всички руски въздухоплавателни средства, а пристанищата - за кораби, плаващи под руски флаг.

Освен икономическите санкции, списъкът с индивидуално санкционирани лица и организации е разширен до над хиляда политици, военни, бизнесмени и пропагандатори, чиито активи в ЕС са замразени и на които е наложена забрана за пътуване. Целта на тези всеобхватни мерки е да се увеличи цената на агресията за Русия и да се насърчи прекратяването на военните действия.