Мъж загина, след като беше блъснат от кола на околовръстния път в Кюстендил

70-годишен мъж е загинал, след като е бил блъснат от автомобил около 21:00 ч. на околовръстния път в Кюстендил.

21-годишният шофьор е тестван за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни.

На място са полицейски екипи, а причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват.

Мъж е починал, след като е бил блъснат тази вечер от автомобил на околовръсният път, при ул. "София", край ромския квартал в Кюстендил. Това съобщиха от полицията в Кюстендил. Инцидентът е станал около 21:00 часа. Блъснатият мъж, на 70 години е починал на място.

Шофьорът на автомобила, участвал в произшествието е 21-годишен. Тестовете за алкохол и наркотици на водача са отрицателни, казаха още от полицията.

На място има полицейски екипи и произшествието все още се обслужва.

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Как да реагираме при автомобилна катастрофа?

Автомобилна катастрофа, официално наричана пътнотранспортно произшествие (ПТП), е инцидент с участието на поне едно пътно превозно средство в движение, при който са причинени материални щети, телесни повреди или смърт. Правилната и своевременна реакция на участниците и свидетелите е от критично значение за намаляване на негативните последици, оказване на адекватна помощ и законосъобразно уреждане на възникналите отношения.

Непосредствено след настъпване на ПТП, първата и най-важна стъпка е обезопасяването на мястото на инцидента. Водачът е длъжен незабавно да спре превозното средство, да изключи двигателя, да включи аварийните светлини и да облече светлоотразителна жилетка. След това трябва да постави предупредителен светлоотразителен триъгълник на безопасно разстояние зад автомобила - най-малко 50 метра в населени места и извън тях, и 100 метра на автомагистрала. Тези мерки целят да предотвратят последващи сблъсъци и да предупредят останалите участници в движението.След обезопасяването на района е необходимо да се направи бърза оценка на състоянието на всички участници. Ако има пострадали, незабавно трябва да се позвъни на единния европейски номер за спешни повиквания 112. На диспечера се подава ясна и точна информация за местоположението, броя на ранените и естеството на нараняванията, доколкото е възможно. До пристигането на медицински екип може да се окаже първа долекарска помощ, но пострадалите не трябва да бъдат местени, освен при непосредствена опасност за живота им, като например пожар. При наличие на ранени или загинали лица, местоположението на превозните средства и други предмети, свързани с инцидента, не трябва да се променя до идването на органите на „Пътна полиция“.

Когато при ПТП са причинени само материални щети и няма пострадали, съществуват две възможности. Ако между водачите има съгласие относно обстоятелствата, те могат да попълнят двустранен констативен протокол за ПТП (ДКП). Този документ замества протокола от „Пътна полиция“ и служи за уреждане на застрахователните претенции. За да е валиден ДКП, в произшествието не трябва да участват повече от две превозни средства, да няма пострадали, да не са увредени други имоти (пътни знаци, мантинели и др.) и никой от водачите да не е употребил алкохол или наркотични вещества. Ако някое от тези условия не е изпълнено или има разногласие между страните, е задължително да се изчакат органите на реда. Препоръчително е да се съберат данни за контакт от другия водач и свидетели, както и да се направят снимки на щетите.След документиране на произшествието, водачите трябва да уведомят своите застрахователи в законоустановения срок (обикновено до 7 дни), като представят необходимите документи. Спазването на тези стъпки е от съществено значение, тъй като гарантира сигурността на участниците, спазването на закона и улеснява процеса по получаване на застрахователно обезщетение.