България

Мъж загина, след като беше блъснат от кола на околовръстния път в Кюстендил

Инцидентът е станал вечерта, като тестовете на водача за алкохол и наркотици са отрицателни

17 август 2026, 07:16
Мъж загина, след като беше блъснат от кола на околовръстния път в Кюстендил
Източник: iStock
  • 70-годишен мъж е загинал, след като е бил блъснат от автомобил около 21:00 ч. на околовръстния път в Кюстендил.
  • 21-годишният шофьор е тестван за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни.
  • На място са полицейски екипи, а причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват.

Мъж е починал, след като е бил блъснат тази вечер от автомобил на околовръсният път, при ул. "София", край ромския квартал в Кюстендил. Това съобщиха от полицията в Кюстендил. Инцидентът е станал около 21:00 часа. Блъснатият мъж, на 70 години е починал на място. 

Шофьорът на автомобила, участвал в произшествието е 21-годишен. Тестовете за алкохол и наркотици на водача са отрицателни, казаха още от полицията.

На място има полицейски екипи и произшествието все още се обслужва.

62-годишен загина при катастрофа край Бобошево

  • Как да реагираме при автомобилна катастрофа?

Автомобилна катастрофа, официално наричана пътнотранспортно произшествие (ПТП), е инцидент с участието на поне едно пътно превозно средство в движение, при който са причинени материални щети, телесни повреди или смърт. Правилната и своевременна реакция на участниците и свидетелите е от критично значение за намаляване на негативните последици, оказване на адекватна помощ и законосъобразно уреждане на възникналите отношения.

Непосредствено след настъпване на ПТП, първата и най-важна стъпка е обезопасяването на мястото на инцидента. Водачът е длъжен незабавно да спре превозното средство, да изключи двигателя, да включи аварийните светлини и да облече светлоотразителна жилетка. След това трябва да постави предупредителен светлоотразителен триъгълник на безопасно разстояние зад автомобила - най-малко 50 метра в населени места и извън тях, и 100 метра на автомагистрала. Тези мерки целят да предотвратят последващи сблъсъци и да предупредят останалите участници в движението.След обезопасяването на района е необходимо да се направи бърза оценка на състоянието на всички участници. Ако има пострадали, незабавно трябва да се позвъни на единния европейски номер за спешни повиквания 112. На диспечера се подава ясна и точна информация за местоположението, броя на ранените и естеството на нараняванията, доколкото е възможно. До пристигането на медицински екип може да се окаже първа долекарска помощ, но пострадалите не трябва да бъдат местени, освен при непосредствена опасност за живота им, като например пожар. При наличие на ранени или загинали лица, местоположението на превозните средства и други предмети, свързани с инцидента, не трябва да се променя до идването на органите на „Пътна полиция“.

Когато при ПТП са причинени само материални щети и няма пострадали, съществуват две възможности. Ако между водачите има съгласие относно обстоятелствата, те могат да попълнят двустранен констативен протокол за ПТП (ДКП). Този документ замества протокола от „Пътна полиция“ и служи за уреждане на застрахователните претенции. За да е валиден ДКП, в произшествието не трябва да участват повече от две превозни средства, да няма пострадали, да не са увредени други имоти (пътни знаци, мантинели и др.) и никой от водачите да не е употребил алкохол или наркотични вещества. Ако някое от тези условия не е изпълнено или има разногласие между страните, е задължително да се изчакат органите на реда. Препоръчително е да се съберат данни за контакт от другия водач и свидетели, както и да се направят снимки на щетите.След документиране на произшествието, водачите трябва да уведомят своите застрахователи в законоустановения срок (обикновено до 7 дни), като представят необходимите документи. Спазването на тези стъпки е от съществено значение, тъй като гарантира сигурността на участниците, спазването на закона и улеснява процеса по получаване на застрахователно обезщетение.

 

Източник: БТА, Елица Иванова    
катастрофа Кюстендил загинал мъж ПТП околовръстен път полиция инцидент шофьор отрицателни проби загинал пешеходец
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Жега в понеделник, но времето се обръща във вторник: Бури сменят слънцето

Жега в понеделник, но времето се обръща във вторник: Бури сменят слънцето

Почина актрисата Хейдън Панетиер, известна от „Heroes“ и „Nashville“

Почина актрисата Хейдън Панетиер, известна от „Heroes“ и „Nashville“

Войната в Иран - катастрофа за Йордания

Войната в Иран - катастрофа за Йордания

34-годишен мъж получи шокираща диагноза след непоносими мигрени

34-годишен мъж получи шокираща диагноза след непоносими мигрени

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Spyker се завръща с мощния 800 к.с. С8 Preliator XXV с три педала

Spyker се завръща с мощния 800 к.с. С8 Preliator XXV с три педала

carmarket.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 10 часа
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 12 часа
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 11 часа
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почитаме свети Мирон: Свещеникът, който не се уплаши от „хищните вълци“

Почитаме свети Мирон: Свещеникът, който не се уплаши от „хищните вълци“

Любопитно Преди 10 минути

Мирон бил свещеник в Ахайя и загинал мъченически през 250 г., след като отказал да се отрече от Христовата вяра

Река Дунав

Ниското ниво на Дунав застрашава турбини на АЕЦ „Пакш“ в Унгария

Свят Преди 42 минути

Властите потапят две 80-метрови баржи и изграждат дънна преграда, за да повишат нивото на водата

Тези кучета не предизвикват алергии - учените промениха гените им

Тези кучета не предизвикват алергии - учените промениха гените им

Любопитно Преди 1 час

Генетичното редактиране е премахнало производството на Can f 1, без досега да са установени клинични или поведенчески отклонения

,

Общ фронт срещу Тел Авив: Осем мюсюлмански страни осъдиха Израел заради плана на Тръмп

Свят Преди 9 часа

Външните министри на Саудитска Арабия, Турция, Египет, Катар и още четири държави излязоха със съвместна декларация срещу Нетаняху. Според тях отхвърлянето на американския план подкопава усилията за траен мир и палестинска държава

,

Пратеникът на Тръмп с поредица от срещи в Египет за примирието в Газа

Свят Преди 10 часа

В северния курортен град Ел Аламейн Къшнър разговаря с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси

,

Стотици мигранти протестираха в Сеута

Свят Преди 10 часа

Протестиращите мигранти са част от между 5000 и 8000-те мигранти, останали в Сеута след миграционната вълна отпреди две седмици

.

Двама загинали, стотици евакуирани заради пожари на остров край Атина

Свят Преди 11 часа

,

Делото за $10 милиарда: BBC поиска съдът да призове децата на Тръмп като свидетели

Свят Преди 11 часа

Адвокатите на британската медия поискаха съдействие от американския съд, за да разпитат Иванка Тръмп и Доналд Тръмп-младши за събитията от 6 януари 2021 г. Тръмп отказа да приеме призовките от тяхно име по делото за 10 милиарда долара

Части от военни дронове от войната в Украйна изплуват край Истанбул

Части от военни дронове от войната в Украйна изплуват край Истанбул

Свят Преди 12 часа

Части от безпилотни апарати, използвани във войната между Русия и Украйна, продължават да изплуват по турското Черноморие. Екипи на бреговата охрана и жандармерията разследват намерените останки в района на Истанбул, Сакария и Дюздже

"

АЕЦ “Козлодуй“ предприе допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав

България Преди 13 часа

Към днешна дата предприятието работи съгласно графика за електропроизводство.

„Невероятно емоционално е“: Ариана Гранде разплака Лондон с финалните си концерти

„Невероятно емоционално е“: Ариана Гранде разплака Лондон с финалните си концерти

Любопитно Преди 13 часа

След години на медиен натиск, онлайн тормоз и лични трагедии, поп звездата обяви, че се оттегля от сцената след десетте си концерта в зала „O2 Арена“. На първото си шоу тя загатна и за събирането си с бившия си приятел Рики Алварес

,

По-бързо от светлината? Вълнов феномен обърка физиката

Любопитно Преди 13 часа

Учени откриха, че интерференцията между директни и отразени вълни може да изпрати енергиен пик с двойно по-висока скорост. Ефектът работи под вода, но може да важи и за светлината във вакуум.

Папа Лъв XIV призова за край на насилието срещу палестинците на Западния бряг

Папа Лъв XIV призова за край на насилието срещу палестинците на Западния бряг

Свят Преди 13 часа

Главата на Римокатолическата църкви осъди продължаващите атаки на израелски заселници срещу цивилни палестинци. От лятната си резиденция Папа Лъв XIV настоя за спешни действия от международната общност за създаване на две държави

,

Военният командир на САЩ приключи 10-дневна обиколка в Близкия изток

Свят Преди 13 часа

Последната спирка беше самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“

.

НАП разкри над 250 нарушения на търговци във Варненска област

България Преди 14 часа

Най-често търговците не издават касов бон

.

Звезда на „Байерн“ припадна на терена заради жегите в Германия

Свят Преди 15 часа

Джамал Мусиала вкара гол при победата с 3:1 срещу „Лайпциг“, но минути по-късно колабира на терена от 33-градусовата жега в Мюнхен. Халфът се възстанови бързо, но инцидентът предизвика сериозен уплах сред щаба на баварския гигант

Всичко от днес

От мрежата

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg
1

Жега с риск от пожари до края на август

sinoptik.bg
1

Студен фронт носи летни бури във вторник

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 17 август, понеделник

Edna.bg

Почина актрисата Хейдън Панетиер на 36-годишна възраст

Edna.bg

Бивш футболист на Монтана: Не ни плащаха в продължение на 3-4 месеца, нямахме пари за храна

Gong.bg

Петър Мицин в топ 8 на 400 метра свободен стил в Европа

Gong.bg

Как действа „Кръв и чест“ и защо е под строг мониторинг във Великобритания

Nova.bg

Как ще се изчислява минималната работна заплата от 2027 година

Nova.bg