Напрежението около Иран тласна цените на петрола нагоре

Цените на петрола се повишиха заради нарастващите геополитически рискове – отслабнаха надеждите за подновяване на преговорите между САЩ и Иран, а движението на танкери през Ормузкия проток рязко се забави. Брентът достигна 89,40 долара, а американският петрол, 82,83 долара за барел.

Трафикът през Ормузкия проток е спаднал драстично след нападенията срещу танкери: в събота са преминали само пет кораба със суровини, а в неделя нито един, при 31 през предходния уикенд. Това засилва опасенията за прекъсване на световните петролни доставки.

Поскъпването може да продължи при нова ескалация, особено ако бъдат нанесени сериозни щети на танкери или петролна инфраструктура. Двата основни сорта вече са поскъпнали с над 5% за миналата седмица след атаките срещу танкери на ADNOC и рафинерия на Saudi Aramco.

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия днес, след като надеждите за пробив в мирните преговори между САЩ и Иран отслабнаха, а трафикът на танкери през Ормузкия проток се забави, засилвайки опасенията от геополитически рискове за доставките, предаде Ройтерс.

Фючърсите върху сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с до 1 на сто до 89,40 долара за барел в по-ранните часове на търговията а по-късно ограничиха поскъпването си до 89,20 долара.

Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 44 цента до 82,83 долара за барел.

Петролът тръгна нагоре след вчерашния срив: Пазарите следят с напрежение драмата между САЩ и Иран

И двата основни петролни сорта поскъпнаха с над 5 на сто през миналата седмица след нападения срещу танкери, управлявани от държавната петролна компания на Обединените арабски емирства „Абу Даби Нешънъл Ойл Къмпани“ (Abu Dhabi National Oil Company – ADNOC), в Ормузкия проток и срещу рафинерия на саудитската „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco).

През уикенда иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран все още не е взел решение дали да възобнови преговорите със САЩ. Американският президент Доналд Тръмп междувременно призова американците да приемат малко по-високи цени на бензина, докато конфликтът продължава.

„Цените на петрола вече почти напълно се възстановиха от дъната, достигнати в началото на август, тъй като надеждите за по-трайно уреждане на отношенията между САЩ и Иран отслабнаха и геополитическата рискова премия се върна на пазара“, заяви Приянка Сачдева, ръководител на пазарните анализи в „Филип Нова“ (Phillip Nova) в Сингапур.

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Според нея обаче потенциалът за допълнително поскъпване остава ограничен, освен ако няма ясни признаци за ново изостряне на напрежението в Ормузкия проток, включително сериозни щети по танкери или петролна инфраструктура.

Трафикът през Ормузкия проток е намалял значително през уикенда след нападенията срещу танкери, показват данни на „Кплер“ (Kpler). В събота през протока са преминали пет кораба, превозващи суровини, а вчера не е отчетен нито един, спрямо общо 31 през предходния уикенд.

Обединените арабски емирства обвиниха Иран и за нападение срещу трети кораб, управляван от „Абу Даби Нешънъл Ойл Къмпани“, който е преминавал през протока в петък, след като ден по-рано Абу Даби обвини Техеран и за два отделни инцидента с кораби на компанията.