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Напрежението около Иран тласна цените на петрола нагоре

Отслабващите надежди за преговори между САЩ и Иран и спадът на танкерния трафик през Ормуз засилиха опасенията за доставките

17 август 2026, 09:35
Напрежението около Иран тласна цените на петрола нагоре
Източник: БТА
  • Цените на петрола се повишиха заради нарастващите геополитически рискове – отслабнаха надеждите за подновяване на преговорите между САЩ и Иран, а движението на танкери през Ормузкия проток рязко се забави. Брентът достигна 89,40 долара, а американският петрол, 82,83 долара за барел.
  • Трафикът през Ормузкия проток е спаднал драстично след нападенията срещу танкери: в събота са преминали само пет кораба със суровини, а в неделя нито един, при 31 през предходния уикенд. Това засилва опасенията за прекъсване на световните петролни доставки.
  • Поскъпването може да продължи при нова ескалация, особено ако бъдат нанесени сериозни щети на танкери или петролна инфраструктура. Двата основни сорта вече са поскъпнали с над 5% за миналата седмица след атаките срещу танкери на ADNOC и рафинерия на Saudi Aramco.

 

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия днес, след като надеждите за пробив в мирните преговори между САЩ и Иран отслабнаха, а трафикът на танкери през Ормузкия проток се забави, засилвайки опасенията от геополитически рискове за доставките, предаде Ройтерс.

Фючърсите върху сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с до 1 на сто до 89,40 долара за барел в по-ранните часове на търговията а по-късно ограничиха поскъпването си до 89,20 долара.

Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 44 цента до 82,83 долара за барел.

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И двата основни петролни сорта поскъпнаха с над 5 на сто през миналата седмица след нападения срещу танкери, управлявани от държавната петролна компания на Обединените арабски емирства „Абу Даби Нешънъл Ойл Къмпани“ (Abu Dhabi National Oil Company – ADNOC), в Ормузкия проток и срещу рафинерия на саудитската „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco).

През уикенда иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран все още не е взел решение дали да възобнови преговорите със САЩ. Американският президент Доналд Тръмп междувременно призова американците да приемат малко по-високи цени на бензина, докато конфликтът продължава.

„Цените на петрола вече почти напълно се възстановиха от дъната, достигнати в началото на август, тъй като надеждите за по-трайно уреждане на отношенията между САЩ и Иран отслабнаха и геополитическата рискова премия се върна на пазара“, заяви Приянка Сачдева, ръководител на пазарните анализи в „Филип Нова“ (Phillip Nova) в Сингапур.

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Според нея обаче потенциалът за допълнително поскъпване остава ограничен, освен ако няма ясни признаци за ново изостряне на напрежението в Ормузкия проток, включително сериозни щети по танкери или петролна инфраструктура.

Трафикът през Ормузкия проток е намалял значително през уикенда след нападенията срещу танкери, показват данни на „Кплер“ (Kpler). В събота през протока са преминали пет кораба, превозващи суровини, а вчера не е отчетен нито един, спрямо общо 31 през предходния уикенд.

Обединените арабски емирства обвиниха Иран и за нападение срещу трети кораб, управляван от „Абу Даби Нешънъл Ойл Къмпани“, който е преминавал през протока в петък, след като ден по-рано Абу Даби обвини Техеран и за два отделни инцидента с кораби на компанията.

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