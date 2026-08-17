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Кристиано Роналдо и Джорджина разкриха подробности за тайната сватба в хола им

Според Vogue двамата планират да направят голяма сватба по-късно, за да празнуват с любимите си хора. Те обаче са решили да направят церемонията в чест на 10-ата годишнина от момента, в който се срещат за първи път в магазин на Gucci в Мадрид

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 август 2026, 09:33
Кристиано Роналдо Джорджина Родригес
Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес   
Източник: GettyImages

Ф утболната звезда Кристиано Роналдо и половинката му Джорджина Родригес споделиха подробности за интимната си сватба у дома в скорошно интервю за модната библия Vogue.

Футболистът и моделът сключиха граждански брак на 11 август в Кашкайш, Португалия. В официално съобщение за медиите церемонията беше описана като „личен и интимен момент“, пишв спосание People.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Към тях за брачните им клетви се присъединиха петте им деца: близнаците Ева Мария и Матео (9 г.), дъщеря им Алана (8 г.), дъщеря им Бела (4 г.) и 16-годишният син Кристиано-младши, когото Роналдо има от предишна връзка.

Родригес сподели пред Vogue, че са избрали да се оженят „в хола на къщата ни тук... където закусваме, обядваме и вечеряме и където живеем истинския си живот“. Тя продължи: „След 30 години искам децата да си казват: „Нещо прекрасно се случи на тази маса – брачните обети на нашите родители“.

Роналдо се пошегува: „Вероятно няма да е същата маса. Може да сменим интериора“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Според Vogue двамата планират да направят голяма сватба по-късно, за да празнуват с любимите си хора. Те обаче са решили да направят церемонията в чест на 10-ата годишнина от момента, в който се срещат за първи път в магазин на Gucci в Мадрид.

„Когато бях малко момиче, мечтаех за най-големия замък, най-голямата карета, най-дългата рокля, корона, пълна с диаманти. А сега си казвам: „Не. Искам нещо интимно, с моето момче и нашите деца, у дома“. Защото замъци, къщи, острови, коне, коли – всичко това ни е подръка всеки ден. Но нещо интимно, това е по-необичайно за нас“, каза Родригес пред Vogue.

За своя специален ден двойката съвсем уместно избра именно Gucci, съобщава списанието. Булката носела копринен костюм с пола в бяло с съчетани сатенени обувки, а Роналдо беше с памучен костюм в светлoбежово и мокасини по поръчка. Ева Мария, Алана и Бела носеха бежови рокли, докато Матео и Кристиано-младши бяха с бели ризи с копчета и бежови панталони.

Преди това Роналдо сподели в Instagram снимка на ръцете им със сватбените халки, като написа: „C❤️G“.

Сватбата идва една година след като Родригес обяви годежа им в Instagram със снимка на ръката си върху тази на Роналдо. „Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas“, написа тя в описанието, което се превежда като: „Да, съгласна съм. В този и във всички мои животи“.

Връщайки се към изненадващото предложение за брак от страна на Роналдо в интервю за Elle Spain през декември 2025 г., Родригес сподели, че е била „в шок“.

„Истината е, че когато той ми предложи, това беше последното нещо, за което мислех. Отне ми много време да осъзная огромния камък, който ми даде. Бях толкова шокирана, че го оставих в стаята си и го отворих на слънчева светлина чак на следващия ден“, спомня си тя.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Vogue, People    
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