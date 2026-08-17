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Пътуването започва със спокойствие: как да се насладите истински на всяко приключение

17 август 2026, 09:00
Пътуването започва със спокойствие: как да се насладите истински на всяко приключение

И ма едно особено усещане точно преди да тръгнеш, когато куфарът е затворен, а  мислите вече са някъде далеч - на плажа, сред тесните улички на непознат град или високо в планината. Пътуването е обещание за нови емоции, красиви гледки и време, в което оставяш ежедневието зад гърба си.

Но за да бъде това обещание изпълнено, има нещо важно, има едно нещо, което не бива да остава на заден план  спокойствието. Защото малките неочаквани ситуации могат да променят големите планове нася изненади - закъснял полет, изгубен багаж, неочакван здравословен проблем. Именно в такива моменти човек осъзнава колко важно е да има на кого да разчита.

Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ на ЛЕВ ИНС е създадена, за да осигури спокойствие именно тогава, когато е най-необходимо. Тя покрива медицински разходи в чужбина, включително лечение при COVID-19, спешна дентална помощ и други неотложни медицински случаи. Едно от най-ценните ѝ предимства е 24-часовият Асистънс център, който е на разположение по всяко време и оказва съдействие на български език, независимо в коя държава се намирате.

Това лято ЛЕВ ИНС се грижи не само за вас, но и за вашия дом

Докато сте на почивка, има още едно място, за което мислите често се връщат  и това е вашият дом. Затова ЛЕВ ИНС ви подава ръка със специално промоционално предложение. Всеки клиент, който закупи застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“, получава безплатна застрахователна защита на своето имущество срещу кражба чрез взлом за целия срок на пътуването. Така, докато откривате нови места и създавате незабравими спомени, можете да бъдете спокойни, че и домът ви е под допълнителна защита.

А ако плановете се променят?

Животът е непредвидим и понякога дори най-дълго чаканото пътуване може да бъде отменено, прекъснато или променено в последния момент. А ако плановете ви се променят, можете да разчитате и на застраховка „Отмяна на пътуване“, която покрива разходи при отмяна или прекъсване на пътуването, удължаване на престоя или закъснение на самолетен полет.

Често решението за застраховка идва след като вече сме резервирали почивката си. При застраховка „Отмяна на пътуване“ това е напълно възможно - тя може да бъде сключена до 7 дни след закупуване на самолетни билети, туристически пакети или хотелски резервации, стига плащането да е извършено и до датата на заминаване да остават поне 10 дни.

Спокойствието е най-добрият багаж

Сключването на застраховка за пътуване е бързо и лесно и може да бъде заявено онлайн, както и направено в офисите на ЛЕВ ИНС в цялата страна.

Защото най-хубавите пътувания не се измерват само с изминатите километри или красивите снимки. Те се измерват с усещането, че можеш да се наслаждаваш на всеки момент, без да мислиш за непредвиденото.

Това лято вземете със себе си най-важното - спокойствието. А ЛЕВ ИНС ще се погрижи както за вас, така и за дома ви.

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