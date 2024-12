Трагична експлозия в Москва, загинал е началникът на руските войски за радиационна защита

Д вама души загинаха при експлозия на „Рязански проспект“ в Москва, предаде ТАСС като се позова на спешните служби.

Началникът на руските войски за радиационна, химическа и биологична защита ген.-лейт. Игор Кирилов е сред загиналите при взрива, избухнал по-рано днес на "Рязански проспект" в Москва. Освен него живота си е загубил и негов помощник. Причината за експлозията е детонация на взривно устройство, заложено в електрическа тротинетка, съобщиха агенциите, като се позоваха на Следствения комитет на Русия.

"По данни от следствието тази сутрин на "Рязанския проспект" в Москва е задействано взривно устройство, заложено в електрическа тротинетка, оставена до входа на жилищна сграда. При експлозията са загинали началникът на войските за радиационна, химическа и биологична защита на Въоръжените сили на Русия Игор Кирилов и негов помощник", посочи говорител на СК.

The deceased in Moscow are a lieutenant general of the Russian Federation's radiation, chemical and biological defense forces and his assistant



