Свят

Експлозия във влак, превозващ цистерни с нефтопродукти в Русия

Дерайлирал е локомотивът, няма пострадали

1 май 2023, 12:21
Експлозия във влак, превозващ цистерни с нефтопродукти в Русия
Източник: iStock Photos/Getty Images
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Г убернаторът на Брянска област Александър Богомаз съобщи в Telegram, че в Унечски район по 136-километровата жп линия Брянск – Унеча е избухнало взривно устройство. В резултат на това е дерайлирал локомотивът на товарен влак. Няма пострадали, съобщава "Комерсант".

Уточнява се, че влакът е превозвал цистерни с нефтопродукти, а местните жители са чули "силен пукот".

По информация на Telegram канала Baza, освен петролни продукти, влакът е бил натоварен и с дървен материал. Влаковата композиция включвала общо 60 вагона, 7-8 от които излязоха от релсите и избухна пожар, уточнява "Baza".

Източник: БГНЕС    
влак взрив цистерни русия нефтопродукти
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