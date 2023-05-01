Експлозия във влак, превозващ цистерни с нефтопродукти в Русия

Г убернаторът на Брянска област Александър Богомаз съобщи в Telegram, че в Унечски район по 136-километровата жп линия Брянск – Унеча е избухнало взривно устройство. В резултат на това е дерайлирал локомотивът на товарен влак. Няма пострадали, съобщава "Комерсант".

Уточнява се, че влакът е превозвал цистерни с нефтопродукти, а местните жители са чули "силен пукот".

Работают партизаны.

В Унечском районе Брянской Народной Республики на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава pic.twitter.com/GZpdYlJBcC — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) May 1, 2023

По информация на Telegram канала Baza, освен петролни продукти, влакът е бил натоварен и с дървен материал. Влаковата композиция включвала общо 60 вагона, 7-8 от които излязоха от релсите и избухна пожар, уточнява "Baza".