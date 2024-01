Експлозии убиха 103 души край гроба на ирански генерал

Б роят на загиналите при двете експлозии днес край гроба на иранския генерал Касем Солеймани достигна 103, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс. Терористичните атаки бяха извършени в деня, в който се навършват четири години от ликвидирането на генерала, смятан за архитект на иранските военни операции в Близкия изток.

По-рано Бабак Йектапараст, служител на иранските спасителни служби в провинция Керман беше съобщил, че експлозиите се дължат на терористични атаки и при тях са загинали 73 души, а ранените са 170, припомня Ройтерс.

Взривовете са отекнали край джамията Сахеб аз Заман, в южния ирански град Керман, където се намира гробницата на Солеймани. Двете експлозии са станали през интервал от няколко минути. Представител на властите на град Керман съобщи, че става дума за терористичен акт.

