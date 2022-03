Експерт: Путин никога не е бил по-опасен

С ега руският президент Владимир Путин е по-опасен от всякога. Това предупреди един от водещите световни експерти по въпросите, свързани с Русия и нейния лидер, Джулия Лофе, в интервю пред Пи Би Ес.

„Мисля, че той не очакваше да губи в Украйна и за това няма да позволи да загуби. Ще изравни страната със земята и няма значение колко руски войници ще загинат и колко украински войници и цивилни граждани ще умрат за целта. Той няма да позволи да бъде унизен от хора, които нарича „малките руснаци”.

„Какво означава всичко това за Европа? Дори да оставим настрана трагедията в самата Украйна, милион души седмично бягат към едни от най-ксенофобските европейски държави. Сега посрещат украинските бежанци с отворени обятия, защото идват от съседна държава и бели, и християни. Но колко дълго ще продължи това? Колко още бежанци може да поеме Европа? Видяхме, че бежанската вълна от Сирия доведе до Брекзит и до възхода на крайните националисти в Германия, Унгария, Чехия и Франция”, посочи Лофе.

Франция за думите на Путин: Лъжа

„А Путин заплашва, че ще използва ядрени оръжия. Той го направи за първи път, когато обяви специалната военна операция в Украйна. Направи го пак три дни по-късно, когато видя, че войната не се развива добре за руската армия. Всъщност той заплаши с ядрени оръжия още през 2018 г., когато на авиационно изложение представи новите руски ракети, с които може да удари САЩ”, заяви Лофе.

„Ако хората си мислят, че Путин няма да използва ядрени оръжия, смятам, че грешат. Всичко, което Путин прави през последните 22 години показва, че винаги когато си мислим, че няма да стигне толкова далеч, той го прави”, заяви Лофе.

Гари Каспаров за Путин: Диктаторите никога не спират, докато не бъдат спрени

Според нея речта, с която руският президент обяви началото на инвазията в Украйна, е била насочена преди всичко към САЩ, а не толкова към украинците.

Първо Путин не смята Украйна за истинска държава. Той многократно е заявявал това. Според него Украйна е създадена от СССР и това е било грешка. Путин вярва, че мнозинството от украинците са руснаци и наистина е очаквал руската армия да бъде радостно приета от украинското население.

Второ, Путин, който през октомври навърши 70 години, вече мисли за своето наследство. Средната продължителност на живота на мъжете в Русия е 73 години.

Кремъл: Не сте истински руснаци, ако се срамувате

Досега Путин винаги е бил победител. Той на практика премахна опозицията в Русия. Създаде нов световен баланс на силите, в който тежестта на руската политика е съизмерима с тази на САЩ. Победи във войните в Чечения, Грузия, Украйна през 2014 г. и Сирия. Въпреки санкциите на Запада, изгради силна и просперираща руска икономика. Ето защо той започна настоящата военна операция с пълна увереност в победата на Русия, заяви Лофе.

Украйна винаги е била нещо като фикс-идея за Путин. Той я смята за изконна руска територия. А желанието на украинците за присъединяване към НАТО и ЕС вижда като агресивна манипулация на Вашингтон и посегателство срещу суверенитета на Русия.

За Путин разпадането на СССР е една от най-големите исторически трагедии, довела само до нестабилност в глобален мащаб. Сега той се опитва да възстанови баланса на силите от съветските времена, когато Москва и Вашингтон бяха равнопоставени на световната сецна.

Руски олигарх: Национализациите ни връщат в 1917 година

Лофе посочи, че редът наложен от Путин в момента в Русия много прилича на този при Сталин през 30-те години на XX век. Руският лидер е заобиколен от два типа хора – такива, които казват само каквото той иска да чуе. И такива, които са дори по-крайни във възгледите си от него.

Умерените му съветници бяха прогонени след 2014 г., тъй като се противопоставиха на анексирането на Крим.

За изкривяването на преценката на Путин роля играе и COVID-19. Вече близо две години руският президент е в самоналожена изолация. Всеки, който иска да се срещне с него, от охраната му до държавни глави, трябва да премине през двуседмична карантина. Изключение беше направено за президента на Франция Еманюел Макрон, като двамата с Путин седнаха в двата края на абсурдно дълга маса.

Параноята е част от обучението на всеки кадър в КГБ. Путин не е изключение. Той се страхува за живота си и то не само заради коронавируса. Путин е напълно наясно, че неговата смърт ще сложи край на войната в Украйна.

Може ли Путин да бъде съден за военни престъпления?

Лофе посочи, че дори висшите длъжностни лица в руското министерство на отбраната не са очаквали заповед за пълномащабна инвазия. Тя поясни, че издадената от Путин заповед е била изненада за тях. Руската армия се е готвела за ограничена операция в района на Донбас след признаването на независимостта на сепаратистките Луганска и Донецка народни републики.

Настоящите действия на Путин в Украйна имат точно обратния на целения от него ефект, смята Лофе. Тя добави, че това важи и за действията му през 2014 .

Дотогава Украйна беше разделена страна без ясна посока. Западът беше проевропейски, а изтокът, където живеят много хора с руски корени, чиито родители или пък самите те са били прехвърлени, за да работят там по времето на СССР, беше проруски.

Големите лъжи на Путин за Украйна

Начело на Украйна се редуваха прозападни и проруски президенти. А идеята за присъединяване към НАТО не беше особено популярна.

След 2014 г. всичко това се промени. Лофе подчерта, че дори политици в Киев признават, че действията на Владимир Путин са довели до обединението на украинската нация и че той е човекът формирал в най-голяма степен украинската идентичност. Окупацията на Крим и войната в Донбас накараха много от проруски настроените украинци да погледнат по различен начин на Русия. Обществената подкрепа за присъединяване към НАТО и ЕС нарасна неимоверно.

А след началото на настоящата инвазия дори мнозинството от хората с руски корени в Украйна вече се противопоставят на нашественика.

„Мисля, че Путин направи колосална грешка. И виждаме това всеки ден. Той смяташе, че украинците са руснаци. Че те са съгласни с него, че Украйна е част от Русия и лесно може да се върне под руска власт. Очевидно е, че украинците не са съгласни с това. Той смяташе, че руските войници ще бъдат посрещнати като освободители, с цветя по улиците на Украйна. Вместо това ги посрещнаха с коктейли „Молотов” и ракети „Джавелин”, посочи Лофе.

In an interview for FRONTLINE's upcoming doc “Putin’s Road to War,” journalist @juliaioffe discusses Russian President Vladimir Putin's invasion of Ukraine. Watch and read: https://t.co/IgBNuqwQ4S pic.twitter.com/JN0UWNApLJ