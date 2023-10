Екипажът на космическата станция "Шънчжоу 16" кацна успешно на Земята

Т рима астронавти се завърнаха на Земята днес след пет месеца на борда на китайската космическа станция, предадоха ДПА и Франс прес.

The Shenzhou-16 crew consisting of three Chinese astronauts returned to Earth safely on Tuesday, after completing a five-month space station mission https://t.co/l8LuX0nPlO pic.twitter.com/YdFFdIWEW8 — China Xinhua News (@XHNews) October 31, 2023

Завръщащата се капсула на космическия кораб "Шънчжоу 16" (Вълшебен кораб 16) беше забавена от голям парашут и се приземи близо до космодрум в пустинята Гоби, показват кадрите, излъчени пряко по китайската държавна телевизия.

Three Chinese #astronauts on board the #Shenzhou16 manned spaceship returned to Earth safely on Tuesday.



Take a look at their return in 60 seconds. pic.twitter.com/W3q2ebmTQB — China SCIO (@chinascio) October 31, 2023

Астронавтите Чжу Янчжу, Гуей Хайчао и командирът Цзин Хайпън излетяха в космоса на 30 май. Преди тяхното завръщане на Земята, в четвъртък миналата седмица нов екипаж от трима души замина за космическата станция "Тянгун" (Небесен дворец) с космическия кораб "Шънчжоу 17".

Three astronauts returned to the earth.

There are many flat Gobi deserts in Gansu, thousands of kilometers long. pic.twitter.com/tcXflaGU93 — Sharing Travel (@TripInChina) October 31, 2023

Това беше втората смяна на екипажа от въвеждането на станцията в експлоатация по-рано тази година, и дванадесетата космическа мисия за страната през 2023 г., отбелязва ДПА.

Източник: БТА

Китай напредва с космическата си програма. Подобно на САЩ, китайците искат да изпратят астронавти на Луната. Първата пилотирана лунна мисия на Китайската народна република е планирана за 2030 г.