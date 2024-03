"Ключов инструмент във външната политика": Египет разпродава своите брегове

Е гипет продава част от своята брегова ивица на инвеститори от Обединените арабски емирства (ОАЕ). Сделката ще влее много пари в закъсалата икономика на страната, където хората едва свързват двата края. Но има и критики. Това посочва Катрин Шеър за Deutsche Welle .

Новината бе съобщена с въодушевление – очаквал се истински обрат за Египет, след като в страната ще влязат 35 милиарда долара: тази гигантска сума ще инвестират в Египет Обединените арабски емирства (ОАЕ). Повечето пари се вливат в един строителен проект на Средиземно море, близо до град Александрия. Според египетското ръководство това е най-голямата подобна инвестиция в историята на страната.

Първият транш от сумата вече е преведен, останалата част според очакванията ще пристигне до два месеца. От египетска гледна точка тази новина е чудесна: страната е тежко задлъжняла и страда от липса на твърда валута. В резултат от това инфлацията и цените растат, а много египтяни едва свързват двата края.

Египет очаква пари и от Международния валутен фонд (МВФ)

Помощният пакет в размер на 10 милиарда долара трябва да стабилизира египетската икономика. Но МВФ поставя и условия, включително и обезценяване на египетската лира и приватизация на част от държавните имущества. Много такива имущества се намират в ръцете на всемогъщата египетска армия и според възгледите на МВФ трябва да отидат в частни ръце. Сегашната инвестиция от ОАЕ няма да остане последната. В момента се говори, че и Саудитска Арабия щяла да инвестира 15 милиарда долара в един туристически обект на Червено море.

Не всички обаче се радват на тези инвестиции. Египетският журналист и граждански активист Хосам ел-Хамалауи, който живее в Германия, забелязва определена тенденция: „Египетският президент Абдел Фатах ас-Сиси вече от години взима кредите от къде ли не, за да осъществява огромни проекти, отговарящи на неговите собствени икономически възгледи. Той винаги залага на това, че регионални или международни сили ще го подкрепят, просто защото Египет е прекалено голям, за да се бъде оставен да се провали“, обяснява журналистът.

Many in the western hemisphere don't realize that Egypt has amazing beach culture.



Clear blue sea in the Red Sea region against majestic desert mountains.



Some of the most pristine sand beaches in the Mediterranean.



Not many countries where you have access to two seas.… pic.twitter.com/ZoY4OGl2q5