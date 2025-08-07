Свят

Израел ще достави на Египет газ за 35 млрд. долара

Сделката ще увеличи общия обем на доставяния газ на Египет до 130 милиарда кубически метра

7 август 2025, 18:55
Израел ще достави на Египет газ за 35 млрд. долара
Източник: istock/Getty Images

И зраелската фирма NewMed Energy обяви подписването на сделка на стойност 35 млрд. долара за доставка на природен газ на Египет.

Според доклад, публикуван от фирмата, сделката ще увеличи общия обем на доставяния газ на Египет до 130 милиарда кубически метра, предаде АФП.

„Периодът на доставка ще бъде удължен до 31 декември 2040 г. или до датата, на която купувачът ще е изразходвал общото количество по договора“, се посочва в доклада.

Израел и Турция на прага на война

Споразумение от 2019 г. между Египет и израелско-американския консорциум Leviathan предвижда доставката на 60 милиарда кубически метра природен газ за северноафриканската страна, по 4,5 милиарда кубически метра годишно.

NewMed запазва за проучване над 45% от гигантското морско газово находище "Левиатан" в Израел, което започна производството си през 2019 г.

Откриха голямо находище на газ в Израел

Освен че задоволява вътрешните енергийни нужди, продукцията от най-голямото находище в страната се изнася и за съседните Египет и Йордания.

Източник: БГНЕС    
Израел Египет газ
