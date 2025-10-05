Нетаняху: Израелски екип заминава за Египет за преговори за заложниците

П ремиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелски преговарящи ще отпътуват за Египет за разговори, насочени към осигуряване на освобождаването на заложници в Газа, след като по-рано говорител съобщи, че те ще заминат, предаде АФП.

Израел съобщи за разговори за освобождаване на заложници

„Делегацията ще отпътува още утре за разговори, които ще се проведат в Шарм ел-Шейх, Египет“, се казва в изявление на Нетаняху, като се добавя, че екипът ще бъде воден от министъра по стратегически въпроси Рон Дермер.

Заложническата криза в Газа е централен елемент от конфликта, който ескалира рязко след мащабните атаки от 7 октомври 2023 г. На този ден бойци от палестинската групировка "Хамас" извършиха безпрецедентно нападение срещу Южен Израел.

При атаката бяха убити стотици цивилни и военни, а приблизително 250 души – включително израелски граждани, чужденци и лица с двойно гражданство – бяха пленени и отведени като заложници в Ивицата Газа.

Тези действия предизвикаха незабавна и широкомащабна военна операция от страна на Израел в Газа, с обявена цел елиминиране на военния и управленски капацитет на "Хамас" и осигуряване на освобождаването на всички заложници.

Оттогава освобождаването на пленниците се превърна в един от основните приоритети за израелското правителство и обществеността.

През изминалите месеци бяха проведени няколко интензивни кръга индиректни преговори, често с ключово посредничество от страни като Катар, Египет и Съединените щати. Една от тези сделки, осъществена през ноември 2023 г., доведе до временно прекратяване на огъня и освобождаването на десетки заложници в замяна на палестински затворници. Въпреки това, значителен брой заложници продължават да бъдат държани в плен, което поддържа натиска за нови дипломатически усилия.