Разследват бащата на Тейлър Суифт за предполагаемо нападение над фотограф

А встралийската полиция съобщи, че разследва 71-годишен мъж за предполагаемо нападение над фотограф в ранните часове на вторник. Органите на реда идентифицираха мъжа като бащата на Тейлър Суифт, предаде АФП.

"На полицията беше съобщено, че 71-годишен мъж е нападнал друг мъж, на 51 години", се казва в изявление на полицията.

"По-младият мъж е съобщил за инцидента и в момента се провеждат разследвания от служители на районното полицейско управление на Северния бряг", се казва в изявление на полицията.

Taylor Swift's rep responds to TMZ report that her father Scott attacked a paparazzo in Australia:



“Two individuals were aggressively pushing their way towards Taylor, grabbing at her security personnel, and threatening to throw a female staff member into the water.” pic.twitter.com/zomWDtktzy