Джулиан Асандж се ожени в затвора

О снователят на WikiLeaks Джулиан Асандж се ожени за Стела Морис, майка на двете му деца, в сряда на малка церемония в строго охранявания затвор Белмарш в югоизточен Лондон, съобщават от Deutsche Welle.

50-годишният активист за свобода на словото е държан в затвора от 2019 г. по обвинения, свързани с публикуването на огромен набор от секретни документи преди повече от десетилетие.

Според привържениците на Асандж, той и Морис са имали четирима гости и двама свидетели, които присъствали на церемонията.

Морис позира за снимки извън затвора със сватбена рокля и воал, избродирани с послания от приятели и семейство. Британската дизайнерка Вивиан Уестууд, която е една от гласните привърженици на Асандж, е проектирала роклята на Морис.

Selection of pictures of Julian Assange's bride Stella Moris from todays #AssangeWedding. No pictures of Julian Assange from today are available as prison authorities deemed images of the groom a 'security risk'



Assange faces a 175 year sentence for publishing truthful documents pic.twitter.com/WAafRTsEM9