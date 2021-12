Джулиан Асандж е стъпка по-близо до екстрадиране в САЩ

С АЩ спечелиха обжалване в лондонски съд за екстрадиране на основателя на сайта "Уикилийкс" Джулиан Асандж, за да бъде изправен пред американското правосъдие по обвинения като нарушаване на закон за шпионажа и заговор за незаконно проникване в правителствени компютри, предаде Ройтерс.

Съдът уважи обжалването, съобщи съдия Тимъти Холройд. Той каза, че САЩ са дали множество гаранции на Великобритания за условията на задържане на Асандж.

WikiLeaks founder Julian Assange closer to being extradited from UK to US, after US government wins case https://t.co/iXAQU1ZtA2