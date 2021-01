Британски съд блокира екстрадицията на Джулиан Асандж в САЩ

Б ритански съд отказа да екстрадира основателят на скандалния сайт "Уикилийкс" Джулиан Асандж в САЩ, съобщава "Би Би Си".

Съдия в Лондон отхвърли молбата на Вашингтон заради опасения за психичното здраве на австралиеца.

Wikileaks founder Julian Assange cannot be extradited from the UK to the US because of mental health concerns, a court has ruled.🙏🏁https://t.co/wnA71eR29k