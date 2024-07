Джордж Клуни призовава Байдън да се откаже от президентската надпревара

Х оливудската звезда Джордж Клуни призова Джо Байдън да се оттегли от надпреварата за втори мандат в Белия дом.

Клуни, който е демократ през целия си живот, написа гостуващо есе в "Ню Йорк Таймс" три седмици след като беше в компанията на президента Байдън на събитие за набиране на средства.

Вечерта бяха повдигнати въпроси за здравословното състояние на президента, след като неговият предшественик Барак Обама пое ръката му, за да излезе от сцената.

В статията си Клуни казва: "Обичам Джо Байдън. Като сенатор. Като вицепрезидент и като президент. Смятам го за приятел и вярвам в него.

"Вярвам в неговия характер. Вярвам в неговия морал. През последните четири години той спечели много от битките, с които се сблъска.

"Но единствената битка, която той не може да спечели, е борбата с времето. Никой от нас не може да го направи."

Усилията за преизбиране на г-н Байдън са подложени на интензивен контрол след катастрофалното му представяне в дебата с Доналд Тръмп миналия месец.

George Clooney Calls on Biden to End Campaign: ‘We Are Not Going to Win in November With This President' https://t.co/TsBnj7du0k — Complex (@Complex) July 10, 2024

Клуни продължава с критиката: "Унищожително е да го кажа, но Джо Байдън, с когото бях преди три седмици на събирането на средства, не беше Джо "big f***ing deal" Байдън от 2010 г. Той дори не беше Джо Байдън от 2020 г. Той беше същият човек, на когото всички станахме свидетели по време на дебата".

"Беше ли уморен? Да. Настинка? Може би. Но нашите партийни лидери трябва да престанат да ни казват, че 51 милиона души не са видели това, което ние току-що видяхме.

"Всички ние сме толкова ужасени от перспективата за втори мандат на Тръмп, че предпочетохме да игнорираме всеки предупредителен знак. Интервюто на Джордж Стефанопулос само затвърди това, което видяхме предишната седмица.

"Като демократи ние колективно затаяваме дъх или намаляваме звука всеки път, когато видим президента, когото уважаваме, да слиза от Air Force One или да се връща към микрофона, за да отговори на неписан въпрос."

Longtime Democrat and Oscar-winning actor George Clooney called on President Joe Biden to end his reelection bid and allow the Democratic Party to begin the process of selecting a new nominee for November’s ticket.



Story: https://t.co/JJR3An7P3i pic.twitter.com/4tUlcXp1Ys — Rolling Stone (@RollingStone) July 11, 2024

81-годишният президент досега устояваше на призивите да се оттегли, включително от някои членове на собствената си партия, като заяви, че е "твърдо решен" да остане в надпреварата - и призова колегите си демократи да прекратят дебата.

Но Клуни написа: "Става въпрос за възрастта. Нищо повече. Но също така и нищо, което може да бъде обърнато. Няма да спечелим през ноември с този президент". Той добави, че след дебата "язовирната стена се е скъсала".

"Можем да си сложим главите в пясъка и да се молим за чудо през ноември, или можем да говорим истината".

Той признава, че смяната на кандидата с толкова малко време до изборите през ноември ще бъде "неприятна", но твърди, че това също така ще "съживи нашата партия и ще събуди избирателите, които много преди дебата през юни вече се бяха отписали".

Материалът е озаглавен: "Обичам Джо Байдън. Но имаме нужда от нова кандидатура" и завършва с думите, че г-н Байдън е "герой", защото победи Тръмп на предишните избори.

"Той спаси демокрацията през 2020 г. Трябва да го направи отново през 2024 г.", каза Клуни.

‘Dam has broken’: George Clooney calls on Biden to leave race in op-edhttps://t.co/ngCJlK9k17 pic.twitter.com/ISEwf6tULf — The Washington Times (@WashTimes) July 10, 2024

Тази седмица президентът Байдън е домакин на срещата на върха по случай 75-годишнината на НАТО във Вашингтон и в четвъртък трябва да даде самостоятелна пресконференция. Събитията се считат за критични тестове за неговата психическа годност.

Редица демократи от Конгреса публично изразиха опасенията си, че представянето на г-н Байдън ще му коства изборите и ще им попречи в предизборната борба за Сената и Камарата на представителите.

Засега Байдън е спрял инерцията на партийния бунт, въпреки че демократите остават разделени по отношение на неговото бъдеще.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase