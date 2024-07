Джо Байдън получи зловещ предупредителен знак

П резидентът Джо Байдън е загубил позиции от бившия президент Доналд Тръмп в няколко ключови щата и един конгресен район в Небраска на фона на последиците от първите президентски избори, според Cook Political Report.

Жителите на пет щата са заявили, че симпатизират на Тръмп в дните след дебата на 27 юни, където представянето на Байдън предизвика разцепление сред Демократическата партия, тъй като официалните лица обсъждат дали президентът трябва да продължи кампанията си за преизбиране. Това посочва политическият анализатор Ейми Уолтър.

Тези пет щата включват: Аризона, Джорджия, Минесота, Ню Хемпшир и Невада. През 2020 г. Байдън спечели Аризона, Джорджия и Невада, а трите щата ще играят решаваща роля при определянето на резултата от изборите през ноември.

Joe Biden gets new ominous warning sign in swing states https://t.co/otvpKRWWJ9 pic.twitter.com/mBozQBUkbB