Новак Джокович загуби делото и беше депортиран от Австралия

Н овак Джокович бе депортиран от летището в Мелбърн, след като загуби съдебното си дело след повторното анулиране на визата заради ваксинационния му COVID-19 статут.

Репортер на АФП на въпросния самолет потвърди, че сърбинът е излетял в посока Дубай, след като по-рано го засне на летище Туламарийн в Мелбърн.

JUST IN | Novak Djokovic under AFP escort in the lounge at Melbourne Airport ahead of his flight back to Europe via Dubai next hour. #AusOpen pic.twitter.com/Mb47tW76VC

По-рано днес с единодушно решение на съдебния състав на Федералния съд на Австралия, Новак Джокович загуби обжалването на решението за повторно анулиране на неговата виза, предаде БТА.

Така сърбинът трябваше да бъде депортиран, което означава, че тенисистът няма да вземе участие в Откритото първенство на Австралия,

което започва в понеделник в Мелбърн.

Мястото на 34-годишния сърбин в основната схема на Аустрелиън Оупън бе заето от „щастливия губещ“ Салваторе Карузо от Италия, който ще се изправи срещу сънародника на Джокович – Миомир Кецманович, в първи кръг на надпреварата в понеделник.

Novak Djokovic's lawyers paint Australia's effort to deport him as "irrational" and "unreasonable," in eleventh-hour bid to reinstate the star's visa and allow him to remain in the country to defend his #AusOpen crown https://t.co/dUjv1SYbu6 pic.twitter.com/xiner9ZIAf