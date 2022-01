COVID-19: Австралия анулира визата на Новак Джокович, няма да играе на Australia Open

А встралийските власти анулираха визата на сръбския тенисист Новак Джокович, който пристигна вчера в Мелбърн за участие в Откритото първенство на Австралия.

„Джокович не предостави необходимите доказателства, за да изпълни условията за влизане в Австралия.

В резултат на това визата му беше анулирана“, се казва в изявление на австралийската гранична служба, цитирано от световните агенции.

Номер едно на световния тенис, чийто ваксинационен статут е неизвестен, беше заявил, че е получил медицинското изключение, заради което му е било позволено да участва в първия за годината турнир от Големия шлем, без да доказва, че е ваксиниран срещу COVID-19.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022

Според австралийски медии Джокович не е попълнил правилния формуляр и визата, за която е кандидатствал, не позволява медицински изключения. Сръбската тенис звезда предизвика полемика сред австралийската политическа класа. „Няма никакви специални правила за Новак Джокович. Нито едно“, заяви на пресконференция австралийският премиер Скот Морисън.

Australian Prime Minister Scott Morrison said no one is above the rules after the country's border force canceled the visa of Novak Djokovic and denied him entry into the country to play in the #AusOpen https://t.co/fZkCEm4qfg pic.twitter.com/RbTrXtQwbB — Reuters (@Reuters) January 6, 2022

Президентът на Сърбия Александър Вучич обвини Австралия, че малтретира тенисиста. Държавният глава заяви в Instagram, че е разговарял по телефона с Джокович. „Казах на нашия Новак, че цяла Сърбия е с него и че нашите власти вземат всички мерки, за да спрат час по-скоро малтретирането на най-добрия тенисист в света“, заяви Вучич.

Сръбски медии съобщиха, че

Вучич е извикал за разговор австралийския посланик в Белград

и е поискал незабавното освобождаване на Джокович. Тенисистът, който беше блокиран цяла нощ на летището в Мелбърн, е получил писмо от австралийското правителство, в което е уведомен, че ще бъде експулсиран от страната днес, заяви за Ройтерс близък до организаторите на турнира източник.

Източникът допълни, че Джокович ще обжалва решението. Няколко часа след съобщаването на новината за анулираната виза местни телевизии излъчиха кадри, на които се вижда как сръбският играч пристига в един от хотелите в Мелбърн, използвани за поставяне на лица под карантина.

Пристигането на тенисиста и перипетиите пред него разгорещиха до краен предел политическите страсти в Австралия и породиха дипломатически скандал между Канбера и Белград.

Australia is waking up angry about the Djokovic exemption news. pic.twitter.com/ArhBmXM9VS — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 4, 2022

Джокович е противник на задължителната ваксинация срещу COVID-19 и имунизационният му статут е неизвестен.

„Лично аз не съм за ваксините. Не бих искал някой да ме задължава да се ваксинирам, за да пътувам“, заяви той през 2020 година.

Неговият пост в социалната мрежа породи небивало оживление сред антиваксърите и сред критиците на строгите COVID мерки, които съзряха в действията му бунт срещу лишаването на неваксинираните от основни права и свободи. На обратния полюс бяха привържениците на локдауните и задължителното ваксиниране, които разкритикуваха тенисиста и призоваха властите да не го допускат да стъпи на австралийска земя.

Австралия е една от страните с най-строги противоепидемични правила в света. Жителите на щата Виктория, където ще бъде дадено начало на турнира на 17 януари, преживяха няколко локдауна през последните близо две години и не бяха пускани с месеци да излизат от домовете си, освен да си купят храна, да отидат на лекар или на работа. От тази гледна точка евентуално допускане на Джокович да влезе в страната и да участва в турнира щеше да е равносилно на политическо самоубийство.

Правителството на щата Виктория разпореди

само напълно ваксинирани играчи, фенове, треньори и други членове на екипите на тенисистите, да бъдат допускани до тенис кортовете.

Само 26 души са подали молба за медицински изключения и по думите на директора на турнира Крейг Тили, само няколко са получили такива. Сред приемливите причини за изключение от ваксинационните правила са болести, които не позволяват ваксинация, сериозни странични реакции при предишна доза от ваксина срещу коронавирус или доказателство за преболедуване на COVID-19 през последните 6 месеца.

Това не е първият път, в който Джокович се замесва в скандал, свързан с мерките срещу коронавируса. През юни 2020 г., когато професионалният тенис в целия свят беше спрял заради пандемията, Джокович организира „Адриа тур“, серия от турнири на Балканите. Тя обаче рязко беше прекъсната по време на турнир в Хърватия, когато българската първа ракета Григор Димитров даде положителен резултат на тест за COVID-19.

Впоследствие се оказа, че Джокович, съпругата му Йелена и сънародниците му Виктор Троицки и Борна Чорич също са заразени. Тогава играчите бяха разкритикувани, че са си организирали купон в нощно заведение с пиене, танци, прегръдки и без спазване на каквито и да било здравни мерки.