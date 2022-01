Първи коментар на Новак Джокович след освобождаването му в Мелбърн

С ветовният номер 1 в тениса Новак Джокович заяви, че е доволен и благодарен, че решението за анулирането на австралийската му виза беше отменено.

"Въпреки всичко, което се случи, искам да остана и да опитам да се състезавам на Откритото първенство на Австралия", написа сърбинът в профила си в социалната мрежа Туитър.

"Оставам концентриран върху това. Дойдох тук на едно от най-важните събития, които имаме пред изключителните фенове. Засега не мога да кажа повече, но благодаря на всички за подкрепата във всичко това и че ме окуражаваха да остана силен", добави Новак Джокович, който вече проведе първа тренировка в Мелбърн.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037