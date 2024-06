К ремъл направи остро изявление по адрес на САЩ, тъй като отношенията им с Вашингтон достигнаха до нов етап. Причината е, че САЩ разрешиха на Украйна да използва доставени от тях оръжия за удари на територията на Русия

Прессекретарят на руския президент Владимир Путин, Дмитрий Песков, нарече Съединените щати „враг“ за първи път по време на брифинг за пресата във вторник.

“Агенство”, независим руски разследващ сайт, заяви, че нито Песков, нито руският президент някога са наричали САЩ или други страни, които Кремъл смята за „неприятелски“, врагове на Русия.

„Сега ние сме вражеска страна за тях, както и те за нас“, каза Песков пред репортери, когато коментира твърденията на бившия американски разузнавач Скот Ритер, че му е било забранено да пътува до Русия и паспортът му е бил конфискуван от граничните служители.

Ритър, бивш оръжеен инспектор на специалната комисия на ООН, офицер от разузнавателния корпус на морската пехота на САЩ и осъден за сексуално престъпление, заяви във вторник пред руската държавна информационна агенция ТАСС, че е бил отстранен от полет от Ню Йорк до Истанбул. Той казал, че е планирал да пътува до Русия, за да присъства на Международния икономически форум в Санкт Петербург (SPIEF).

Той твърди, че властите не са дали никакво обяснение, защо са му попречили да пътува, а са заявили, че изпълняват инструкциите на Държавния департамент на САЩ.

„Поради съображения за защита на личните данни не можем да споделяме информация за паспортния статус на частни граждани на САЩ без тяхното съгласие“, заяви говорител на Държавния департамент.

"Има ситуации, в които американският паспорт може да бъде отнет. Те се ограничават до закони и разпоредби, засягащи използването на паспорти от лица с действащи съдебни заповеди или криминални досиета, опасения за измама, данъчни задължения и просрочени издръжки", добави говорителят.

Ритер редовно сътрудничи на руски държавни медии и често отразява тезите на Кремъл относно войната на Путин в Украйна.

