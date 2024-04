Джил Байдън: Доналд Тръмп е хулиган, опасен е за ЛГБТК общността

П ървата дама на САЩ Джил Байдън се срещна днес с ЛГБТ избиратели в рамките на кампанията за преизбиране на президента Джо Байдън и определи вероятния му съперник Доналд Тръмп "хулиган", който според нея е опасен за тяхната общност, предаде Асошиейтед прес.

Джил Байдън предупреди избирателите, че външни сили работят за отмяна на "трудно извоюваните придобивки" на общността, като отнемат права и свободи, а щатите приемат закони, "насочени срещу тази общност". Тя насърчи членовете на организацията да прекарат всеки ден до изборите на 5 ноември в работа за набиране на подкрепа за листата на демократите в лицето на Байдън и вицепрезидента Камала Харис.

Гласоподавателите от тази демографска група подкрепиха Байдън с огромно мнозинство през 2020 г. Президентът, който се бори с нисък рейтинг на обществено одобрение, както и с отслабване на подкрепата си сред други ключови групи, които го подкрепиха през 2020 г., изпитва нужда от подкрепата на ЛГБТ общността, отбелязва АП.

