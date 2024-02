„На Америка с любов“: Джил Байдън с изложба пред Белия дом за Свети Валентин

Д жил Байдън отново изпрати послание за любов на американците по случай Свети Валентин чрез изложба на моравата на Белия дом, съобщава АП.

„Валентинката за страната“ на първата дама беше разкрита при изгрева на слънцето в сряда. Инсталацията включва голям дървен червен плик, изписан с нейния почерк с думите: „На Америка с любов“. Той е придружен от голям розов плик и картичка с послание: „Честит Свети Валентин! XOXO, Джил“. Инсталирана е през нощта на моравата на Белия дом откъм Пенсилвания авеню.

Третият експонат в изложбата - триизмерна дървена кутия, преливаща от сърца, изрисувани с различни послания за любов, благодарност и оптимизъм. Сред тях са „Бъдете добри“, „Изберете любовта“ и „Ти си специален/на“.

