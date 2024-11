"Двойно сдържане": Русия и Китай трябва да се противопоставят на САЩ

Н ай-важната задача за Русия и Китай е да се противопоставят на всеки опит на САЩ за сдържане на двете страни, заяви днес в Пекин бившият руски министър на отбраната Сергей Шойгу на среща с китайския външен министър Ван И, предаде Ройтерс.

Избраният президент на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи високи мита на Китай и други страни, с което породи страхове от търговска война. САЩ смятат Китай за най-големия си съперник, а Русия - за най-голямата заплаха за националната сигурност, отбелязва Ройтерс.

President-elect Donald Trump says Russia and China are not enemies, and the United States will get along great with them. pic.twitter.com/WFBhA6PKTR