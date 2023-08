Двойна атака: Жена оцелява по чудо след нападение от змия и ястреб едновременно

Ж ена от Тексас разказва за ужаса си, след като е била нападната едновременно от ястреб и змия, докато е косила тревата си.

Пеги Джоунс от Силсби, близо до Бомонт, работела в градината си, когато върху нея паднала змия - сякаш от небето - и се увила около ръката ѝ, разказва тя пред NBC KPRC-TV.

"Змията стискаше толкова силно, а аз размахвах ръце във въздуха. А после този ястреб се спусна надолу и заби нокти в ръката ми отново и отново", разказва г-жа Джоунс.

"Аз просто продължавах да повтарям: "Помогни ми, Господи! Помогни ми, Господи!"

Peggy Jones hasn't slept much in the last two weeks. On a hot day in July, as she was doing some lawn work with her husband, Jones says something unbelievable happened to her — a snake fell out of the sky and wrapped its body around her arm.https://t.co/N4I3Qx0cja