Д ве огромни, силно отровни черни мамби и двете с дължина над 2,4 метра, са били заснети в ожесточена борба в задния двор на човек.

Мъжките се биели повече от 30 минути в Куинсбърг, Южна Африка и били заснети в „вплетени в прегръдка“, докато се опитвали да се повалят един друг на земята.

Watch two giant, highly venomous black mambas fighting in someone's backyard https://t.co/7cfiU5IA9I

По-голямата змия, която била дълга около 2,6 м. се опитала да заклещи шията на по-малката, дълга 2,5 м. Ник Еванс, спасител на змии, който качил видеото във Facebook, написал в описанието: „Това се случи три пъти, преди по-малката змия да се "предаде" и да се отдалечи.“ След това изтощените черни мамби били уловени и освободени далеч от хората. Евънс написа, че вероятно са се карали за женска, тъй като сега е сезонът им на чифтосване.

Този сблъсък повдига любопитен въпрос: защо черните мамби не се хапят една друга, когато се бият?

"Мъжките мамби не се хапят една друга. Те се борят, докато един от тях не се предаде", пише Евънс.

Черните мамби са един от най-отровните видове змии на Земята. Срещат се в източните и южните райони на Африка, каза Джон Дънбар, докторант на Ирландския съвет за научни изследвания в лабораторията Venom Systems към Университета на Голуей в Ирландия. „Те имат прословутата репутация на най-смъртоносните змии на континента“, допълни той.

Two black mambas engage in a fighting match. Click for the full blog from Buffalo Camp guide Mark. #snake #wildlifephotography https://t.co/qdp0qF73DR pic.twitter.com/Lx5q0PYkSD

Тяхната отрова засяга нервите и мускулите на жертвите им. Може да парализира и убие човек за около 20 минути. Въпреки това, Дънбар сподели пред Live Science, че от опита, който има с тези змии, за да извлича отровата им, той установил, че те са „доста срамежливи и притеснителни змии“, които биха нападнали човек само ако се почувстват застрашени или ако бъдат стреснати.

„Отровата им е ценен ресурс, който те пазят за да улавят плячката си и за да се защитават“.

Дънбар сподели, че поведението, което може да се наблюдава във видеото, е известно като "борба с вплитане", която обикновено се случва в присъствието на женска. Името идва от начина, по който змиите "вплитат" телата си едно в друго, за да доминират над опонента си и да спечелят одобрението на женската.

„Вместо просто да ухапят опонента си и да спечелят бързо с фатална доза невротоксична отрова, тяхната цел е да победят чрез принудително подчинение“, каза Дънбар. „Това е демонстрация на издръжливост и физическа сила, а не химическа война.“

Освен това змиите имат имунитет към отровата на собствения си вид. Лекото излагане на отрова, подобна на тяхната по време на дейности като чифтосване или хранене, може да генерира имунитет, при който антителата на змията неутрализират токсините. Същите тези антитела им помагат да се защитят от ухапване от друг представител на същия вид.

EPIC sighting of 2 black mambas fighting in the middle of the road recently near Phalaborwa gate! 😮https://t.co/PDwtrkwcas pic.twitter.com/swwcKo1ssM