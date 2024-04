Двойка спечели $ 2 млн. от лотария заради грешка

М ъж от Мериленд, който обича да играе на лотария, успява да закупи не един, а два печеливши билета за тегленето на Powerball на 1 април - и това се случва напълно случайно.

(Във видеото може да научите повече за: Късметлия спечели джакпота от 1,3 млрд. долара в лотарията "Пауърбол")

Според служители на лотарията в Мериленд мъжът, който е пожелал да остане анонимен, е спечелил 1 милион долара от всеки от двата билета, които е закупил за тегленето.

Жителят на окръг Ан Арундел заяви, че обикновено не играе игри като Powerball или Mega Millions, освен ако джакпотът не е "над един милиард долара". Затова, когато джакпотът достигнал 1 милиард долара, той опитал късмета си.

'Power Couple' Wins $2M Lottery Prize After Man Accidentally Buys 2 Tickets with the Same Numbers https://t.co/skjC6colBB