Две торнада удариха турския окръг Анталия

Д ве торнада се образуваха в турския средиземноморски окръг Анталия, при което шестима души пострадаха, а оранжерии на площ от хиляда декара бяха опустошени, предаде Си Ен Ен-Тюрк.

Нанесени са щети на селскостопански площи, жилища и търговски обекти.

Торнадата са преминали снощи през района на местните градове Демре, Кумлуджа, Финике и Манавгат, помитайки всичко по пътя си. Изкоренени са дървета, опустошени са ниви и овощни насаждения, изпочупени са прозорците на сгради, отнесени са соларни панели по покривите.

Шестима души са ранени, но състоянието им е стабилно, съобщи околийската управа на Кумлуджа.

Според председателя на Земеделската камара на Кумлуджа Хидайет Кьокдже бедствието е нанесло щети върху оранжерии с площ от около 1000 декара.

"Торнадо е преминало по 12-километрова линия, широка от 70 до 80 метра, за щастие без да причини човешки жертви", добави той.

Снощните бури са донесли в района количества дъжд, достигащи близо 93 литра на квадратен метър.

