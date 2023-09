Катастрофа с училищен автобус във Великобритания, загинаха шофьорът и 14-годишно момиче

Ш офьор на училищен автобус и 15-годишно момиче загинаха при катастрофа във Великобритания. Няколко други деца са в болници, според полицията в региона Мърсисайд, съобщи "Би Би Си" (BBC).

