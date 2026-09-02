Свят

Синът на Джо Байдън се пошегува, че е „48,5 процента гей“

Синът на бившия президент говори откровено за сексуалността си в ново интервю

2 септември 2026, 16:00
Хънтър Байдън
Хънтър Байдън   
Източник: Getty
  • Хънтър Байдън, синът на бившия президент на САЩ Джо Байдън, шеговито заяви, че е „малко“ гей в подкаст с Люк Бийзли.
  • На въпрос какъв процент е гей, той посочи 48,5%, а на последвалия въпрос дали Бийзли би бил негов тип отговори отрицателно.
  • Изказването е направено в комедиен контекст; Байдън е бил женен два пъти - за Катлийн Бюле и Мелиса Коен.

Синът на бившия президент на САЩ Джо Байдън, Хънтър Байдън, заяви, че е „малко“ гей. Това съобщи Entertainment Weekly.

56-годишният син на политическата фигура направи това признание пред Люк Бийзли в едноименния му подкаст по време на комичното начало на последния епизод.

Пет скандални момента от интервюто с Хънтър Байдън

„Нека да станем сериозни. Аз съм гей“, каза Бийзли на Байдън, който отвърна: „Наистина ли? Уау. Сериозно. Толкова съм изненадан, че си гей“.

Бийзли се обърна към Байдън и го попита: „Ти гей ли си?“, на което Байдън отговори: „Само малко“.

Когато Бийзли попита дали е „повече или по-малко от 50 процента“ гей, Байдън потвърди, че процентът е „48,5“.

Байдън категоричен: Няма да предложи смекчаване на наказанието на сина си

„Ако беше гей, аз щях ли да бъда твой тип“, попита Бийзли. Байдън отговори: „Не, ако бях гей, типът ми щеше да е някой малко по-мъжествен“.

Байдън е бил женен два пъти, за Катлийн Бюле от 1993 до 2017 г., а по-късно за Мелиса Коен, за която се жени през 2019 г.

Източник: Entertainment Weekly    
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