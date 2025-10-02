Двама моряци от руски танкер от "сенчеста флотилия" под стража заради дроновете в Дания

Д вама членове на екипажа на руски танкер от т.нар. „сенчест флот“, задържан край бреговете на Франция, са поставени под стража, заяви прокурорът на Брест Стефан Келенбергер пред АФП. Двамата задържани моряци са се представили за капитан на кораба и негов първи помощник, уточни прокурорът, предаде NOVA.

По думите му предварителното разследване е съсредоточено върху „непредоставяне на доказателство за националността на плавателния съд“ и „отказ да се спазят инструкции“, за което максималното предвидено наказание е една година лишаване от свобода и глоба от 150 000 евро.

Предполага се, че танкерът е бил използван като площадка за изстрелване на мистериозните дронове, блокирали летища в Дания през изминалата седмица.

Корабът „Боракай“, плаващ под флага на Бенин, е бил спрян от френски военни в Атлантическия океан, след отказ на екипажа да удостовери своя националност. Танкерът е превозвал 750 хиляди барела руски петрол от пристанище Приморск до Индия.

Френската прокуратура започна разследване, след като стана ясно, че плавателният съд е сменял имената си многократно и е бил в района на Дания по време на инцидентите с дронове. Темата за нарушеното въздушно пространство беше централна на неформалната среща на лидерите от ЕС, която се проведе преди ден в Копенхаген.

„През март европейските лидери постигнаха съгласие по приоритетите и способностите, върху които трябва да се съсредоточи работата ни за сигурността на всички европейци - противовъздушна и противоракетна отбрана, артилерия, безпилотни летателни апарати и системи за борба с тях, военна мобилност и кибернетична устойчивост. Днес направихме още една стъпка напред, а лидерите подкрепиха първоначалните приоритетни водещи проекти, които ще укрепят сигурността на Европа, включително Европейската стена срещу дронове и наблюдението на източния фланг. Това е ключова стъпка по пътя ни към постигане на обща готовност за отбрана до 2030 г.”, коментира председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

През последните години, след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г., Европа е изправена пред засилена несигурност и прояви на т.нар. „хибридна война“. Балтийско море, ключов търговски път и важна инфраструктурна зона, се превърна в гореща точка на нарастващо напрежение.Поредица от инциденти отбелязаха този период, започвайки с мистериозните експлозии по газопроводите "Северен поток" през септември 2022 г. През 2024 г. подозренията за саботаж се засилиха след повреда на оптични кабели между Швеция и Латвия, както и между Финландия и Германия. Един от тези инциденти, увреждане на захранващ кабел между Естония и Финландия през декември 2024 г., беше свързан с танкер, плаващ под флага на островите Кук и идентифициран като част от руския "сенчест флот".

Този флот, състоящ се от кораби, които често сменят имена и флагове, се развива като средство за Русия да заобикаля международните санкции за износ на петрол.

През последните седмици ситуацията ескалира с появи на неидентифицирани дронове над летища и военни обекти в Дания, предизвиквайки блокиране на въздушното пространство. Датският премиер Мете Фредериксен открито заяви, че Европа е във фаза на "хибридна война". Тези събития бяха централна тема на неформална среща на върха на европейските лидери в Копенхаген на 1 октомври, където председателят на Европейския съвет Антонио Коща обяви подкрепа за проекти като "Европейска стена срещу дронове" и засилено наблюдение на източния фланг, като част от усилията за укрепване на общата отбранителна готовност до 2030 г.На този фон, френски военни задържаха танкера "Боракай", плаващ под флага на Бенин, в Атлантическия океан. Корабът, който е превозвал руски петрол, е променял многократно имената си и се предполага, че е бил в района на Дания по време на инцидентите с дронове.

Двама членове на екипажа, представили се за капитан и първи помощник, са поставени под стража по обвинения в непредоставяне на доказателство за националността на плавателния съд и отказ да спазват инструкции. Френските власти разследват съмненията, че танкерът е служил като платформа за изстрелване на дроновете, блокирали датски летища, което поставя фокуса върху оперативните способности на руския "сенчест флот" в контекста на европейската сигурност.