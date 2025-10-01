Франция разследва петролен танкер от "сенчеста флотилия", закотвен край бреговете ѝ

Ф ренските власти съобщиха в сряда, 1 октомври, че разследват петролния танкер Boracay, закотвен край атлантическото крайбрежие, който е заподозрян, че е част от тайния руски „сенчест флот“. Корабът, плаващ под флага на Бенин, построен през 2007 година и известен също като Pushpa, е закотвен край Сен-Назер в Западна Франция от няколко дни, предаде France 24.

Москва е обвинявана, че използва своя таен „сенчест флот“ от остарели петролни танкери, за да заобикаля санкциите, наложени от западните съюзници заради инвазията в Украйна. Няколко западни държави и Европейският съюз също са наложили санкции директно срещу самия кораб.

Прокуратурата в Брест съобщи, че е започнала разследване след доклад от френските военноморски сили. Според специализирания уебсайт The Maritime Executive съдът е заподозрян, че е замесен в мистериозни полети на дронове, които нарушиха въздушния трафик в Дания през септември. The Maritime Executive посочва, че танкерът Boracay и няколко други кораба може да са били използвани или като платформи за изстрелване, или като примамки.

Представител на френската Атлантическа морска префектура заяви пред AFP, че наскоро е подаден доклад до прокуратурата в Брест относно Boracay, който е „заподозрян в нарушаване на закона“. „Разследването е в ход“, каза представителят, отказвайки да разкрие подробности.

Прокурорът на Брест Стефан Келенбергер съобщи пред AFP, че е започнато разследване заради „неуспех на екипажа да докаже националността на кораба“ и „отказ от сътрудничество“.

Танкерът е напуснал руското пристанище Приморск близо до Санкт Петербург на 20 септември и е трябвало да пристигне във Вадлинар в северозападна Индия на 20 октомври, според данни от уебсайта за проследяване Marine Traffic.

Дронове са били забелязани из цяла Дания, включително над военни обекти, от 22 септември насам, което доведе до краткотрайни затваряния на няколко летища и забрана за всички граждански полети с дронове до петък.