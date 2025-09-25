Военното разузнаване на Дания не откри откъде са дроновете

Свят

25 септември 2025, 23:12
Източник: iStock photos/Getty images

Д атското военно разузнаване съобщи, че не е успяло да идентифицира кой стои зад серията от полети на дронове над летищата в страната, които предизвикаха опасения за сигурността.

„Нямаме информация, която да ни позволи да назовем отговорните за събитията от последните дни“, заяви директорът на службата.

Според разузнаването: „Рискът от руски саботаж в Дания е висок“.

„Можем да кажем, че това прилича на модел на хибридна война, който сме виждали и на други места в Европа“, заявяват от датското военно разузнаване, предава АФП.

Според полицията, през нощта на 24 срещу 25 септември са забелязани дронове над летищата в Олборг на север, Есберг на запад, Сондерборг на юг и военната авиационна база Скридструп в същия регион.

Още дронове с неизвестен произход са прелетели над летището в Копенхаген на 22 септември, спирайки полетите за няколко часа.

Източник: БГНЕС    
Русия Дания дронове
