Два концерта, над 55 000 души публика - само 6 заразени

Н овозеландската група "Сикс-Сиксти" (Six60) изнесе концерт пред над 50 000 души в Нова Зеландия и това е най-голямото подобно събитие в света от началото на пандемията, съобщава Yahoo News.

Освен това публиката не е била длъжна да носи предпазни маски и не е спазвала физическа дистанция, тъй като островната страна вече обяви, че се е изчистила напълно от коронавируса. Все пак още не са обявени данни дали има заразени след състоялия се концерт.

When your country’s leader follows public health, and all its citizens all work together for #ZeroCovid, you can enjoy 50,000+ concerts like New Zealand too. #COVID19 pic.twitter.com/EsGXJxPEWn — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 25, 2021

Медията отбелязва, че Нова Зеландия се смята за пример в борбата срещу пандемията и има едно от най-ниските нива на смъртност в света. В страната са регистрирани едва 2601 случая на заразяване с COVID-19 и 26 смъртни случая.

В момента са активни само 33 случая на COVID-19 и всички заразени са поставени под строго наблюдение, отбелязва "Фокус".

Използването на маски е задължително само в обществения транспорт и самолетите, а мярката за спазване на физическа дистанция не е в сила.

50,000 fans attend massive rock concert in COVID-free New Zealand https://t.co/NUWpmXogy0 pic.twitter.com/d9tkknkfQO — New York Post (@nypost) April 25, 2021

Няма "никакъв признак" за зараза след пробния рок концерт на закрито в Барселона на 27 март, на който 5000 души танцуваха с маски, но без физическа дистанция, съобщи АФП.

Целта на експеримента беше да бъде проверено дали концертите са безопасни през пандемията.

След направените Пи Си Ар тестове на всички участници две седмици след концерта на група "Love of Lesbian" в зала "Палау Сант Жорди", "няма никакъв признак, който да показва, че на събитието е имало предаване на заразата", каза д-р Жозеп Мария Ибре.

Organisers say there has been "no sign" of coronavirus infection among 5,000 unvaccinated people who took part in an indoor trial concert last month in Barcelonahttps://t.co/ttJxLfB6MO — RTÉ News (@rtenews) April 27, 2021

Две седмици след концерта са открити шест положителни случая, но организаторите са сигурни, че при четири от тях заразяването е станало извън него.

"С оптимизирана вентилация, антигенни тестове и носене на маски може да бъде гарантирано безопасно пространство", добави д-р Ибре.

Освен вентилацията е контролиран и достъпът до тоалетните.

Всички от публиката са си направили тестове за COVID-19 часове преди него на разкрити за целта три медицински пункта.

Резултатите от антигенните тестове са изпращани 10-15 минути по-късно в приложение на мобилните телефони. Тестът и защитна маска за лице са влизали в цената на билетите за концерта, продавани за 23-28 евро.

Remember this? Results are in. Concert in Barcelona — 5000 people, KN95 type masks, and rapid tests at the door. 6 tested positive and were sent home. So far no infections! Airborne precautions + mass rapid testing worked. If it worked for a concert, it would work in workplaces. https://t.co/k3MJb1typ9 pic.twitter.com/ihKVL1Qly5 — Dr. Lisa Iannattone (@lisa_iannattone) April 27, 2021

