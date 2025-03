Два атентата в Южен Тайланд, има загинали и ранени

П етима души бяха убити, а над десет ранени при два атентата в Южен Тайланд, регион, обхванат от безредици, съобщи днес полицията, цитирана от Франс прес.

Група от над десет нападатели е открила огън пред районното управление на полицията в Сунгай Колок – град на границата между Малайзия и Тайланд, около 19 ч. снощи (14 ч. българско време), съобщи полицията.

Нападателите са детонирали взривни устройства при нападението. Убити са двама доброволци от охраната на участъка, а 12 души са ранени, включително четирима граждани, съобщи полицията на провинция Наративат.

Several assailants opened fire and detonated an explosive outside the Sungai Golok district office in Thailand last night, killing two police volunteers and injuring eight others.



Kelantan police confirmed no Malaysians were involved or injured in the incident.



