Дрон удари американски танкер в Средиземно море, край Египет

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Д рон удари американски танкер за превоз на газ в египетското средиземноморско пристанище Дамиета, съобщи британската организация за морска сигурност "Амбри", позовавайки се на първоначална оценка на инцидента, предаде "Ройтерс".

Компанията за пристанищно обслужване "Инчкейп" добави, че два танкера с газ са обхванати от пожар в Дамиета.

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Дронът е ударил танкерa на име "Енергос Уинтър", причинявайки пожар, който след това се е разпространил към друг плавателен съд – "Газлог Салем", съобщиха три добре осведомени търговски източника.

Два други източника от сферата на сигурността заявиха, че причината за експлозията е удар с дрон.

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Екипажът е евакуиран, а пожарът е овладян, съобщи "Амбри" и добави, че до момента никой не е поел отговорност за инцидента.

При инцидента няма пострадали, посочи египетското министерство на петрола.

"Ситуацията беше овладяна незабавно в съответствие с плановете за действие при извънредни ситуации и за бързо реагиране", заявиха от министерството, без да уточняват причината за пожара.