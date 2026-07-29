Дрон удари американски танкер в Средиземно море, край Египет

Д рон удари американски танкер за превоз на газ в египетското средиземноморско пристанище Дамиета, съобщи британската организация за морска сигурност "Амбри", позовавайки се на първоначална оценка на инцидента, предаде "Ройтерс".
Компанията за пристанищно обслужване "Инчкейп" добави, че два танкера с газ са обхванати от пожар в Дамиета.
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Дронът е ударил танкерa на име "Енергос Уинтър", причинявайки пожар, който след това се е разпространил към друг плавателен съд – "Газлог Салем", съобщиха три добре осведомени търговски източника.
Два други източника от сферата на сигурността заявиха, че причината за експлозията е удар с дрон.
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Екипажът е евакуиран, а пожарът е овладян, съобщи "Амбри" и добави, че до момента никой не е поел отговорност за инцидента.
При инцидента няма пострадали, посочи египетското министерство на петрола.
"Ситуацията беше овладяна незабавно в съответствие с плановете за действие при извънредни ситуации и за бързо реагиране", заявиха от министерството, без да уточняват причината за пожара.