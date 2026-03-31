Свят

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Единият - в пристанището на Дубай, а другият до бреговете на емирството

31 март 2026, 06:54
Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди
К омпанията Kuwait Petroleum Corporation съобщи, че нейният супертанкер „Ал Салми“, натоварен догоре с петрол, е станал обект на предполагаема иранска атака в пристанището на Дубай, в Обединените арабски емирства, предаде Ройтерс.

Според първоначалната информация, в резултат на удара са нанесени материални щети по корпуса на плавателния съд и е възникнал пожар на борда. Инцидентът е бил овладян от екипажа и пристанищните служби, като към момента няма данни за пострадали хора. Новината беше потвърдена и от Кувейтската новинарска агенция КУНА, която се позова на официални източници.

От компанията корабособственик уточниха, че съществува риск от петролен разлив в района на пристанището, като към момента се предприемат всички необходими мерки за ограничаване на евентуални екологични щети. Експерти продължават да оценяват мащаба на пораженията по танкера, като окончателен доклад все още не е изготвен.

Междувременно беше съобщено и за втори инцидент в региона. Друг танкер е станал мишена на удар от неизвестен снаряд в акваторията на Персийския залив. По информация на Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), атаката е предизвикала пожар на борда на кораба.

Според наличните данни плавателният съд е бил ударен на около 57 километра северозападно от Дубай. Екипажът е успял да овладее ситуацията и е в безопасност, като не се съобщава за жертви или тежко ранени. Властите в региона са започнали разследване за установяване на произхода на атаката и евентуалните извършители.

Случаите засилват напрежението в района на Персийския залив – ключов маршрут за световните доставки на петрол, където подобни инциденти имат потенциал да окажат влияние върху международните пазари и сигурността на корабоплаването. Към момента обаче официална информация за извършителите на атаките не е потвърдена.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Зеленски след обиколката в Близкия изток: Сключихме редица споразумения

Зеленски след обиколката в Близкия изток: Сключихме редица споразумения

<p>Парламентът се събира на извънредно заседание</p>

Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес“ на АМ „Тракия“

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес“ на АМ „Тракия“

Руски петролен танкер достигна Куба

Руски петролен танкер достигна Куба

Белият дом: Иран говори друго в преговорите

Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

Шмигал: България подготвя енергийна помощ за Украйна

Шмигал: България подготвя енергийна помощ за Украйна

Нейнски: България също беше изнудвана от Русия, така че разбира Украйна

Нейнски: България също беше изнудвана от Русия, така че разбира Украйна

Сирийски бази бяха атакувани с дронове

Сирийски бази бяха атакувани с дронове

Загинал и 8 ранени след стрелба в училище в Аржентина

Загинал и 8 ранени след стрелба в училище в Аржентина

Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

Иран възстанови електроснабдяването в Техеран

Иран възстанови електроснабдяването в Техеран

Украйна се извини на Финландия за атака с дронове

Украйна се извини на Финландия за атака с дронове

НАТО прехвана иранска ракета над Турция

НАТО прехвана иранска ракета над Турция

