Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

К омпанията Kuwait Petroleum Corporation съобщи, че нейният супертанкер „Ал Салми“, натоварен догоре с петрол, е станал обект на предполагаема иранска атака в пристанището на Дубай, в Обединените арабски емирства, предаде Ройтерс.

Според първоначалната информация, в резултат на удара са нанесени материални щети по корпуса на плавателния съд и е възникнал пожар на борда. Инцидентът е бил овладян от екипажа и пристанищните служби, като към момента няма данни за пострадали хора. Новината беше потвърдена и от Кувейтската новинарска агенция КУНА, която се позова на официални източници.

От компанията корабособственик уточниха, че съществува риск от петролен разлив в района на пристанището, като към момента се предприемат всички необходими мерки за ограничаване на евентуални екологични щети. Експерти продължават да оценяват мащаба на пораженията по танкера, като окончателен доклад все още не е изготвен.

Ескалация в Персийския залив: Поредица от атаки срещу търговски кораби

Междувременно беше съобщено и за втори инцидент в региона. Друг танкер е станал мишена на удар от неизвестен снаряд в акваторията на Персийския залив. По информация на Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), атаката е предизвикала пожар на борда на кораба.

Според наличните данни плавателният съд е бил ударен на около 57 километра северозападно от Дубай. Екипажът е успял да овладее ситуацията и е в безопасност, като не се съобщава за жертви или тежко ранени. Властите в региона са започнали разследване за установяване на произхода на атаката и евентуалните извършители.

Какво става в Персийския залив

Случаите засилват напрежението в района на Персийския залив – ключов маршрут за световните доставки на петрол, където подобни инциденти имат потенциал да окажат влияние върху международните пазари и сигурността на корабоплаването. Към момента обаче официална информация за извършителите на атаките не е потвърдена.