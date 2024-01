"Дрогирани, ограбени и дори убити": Туристите, хванати в капана на запознанствата

С ерия от мистериозни смъртни случаи на американски мъже в Колумбия е свързана с приложения за запознанства. Роднини на убитите търсят отговори и справедливост. Това разказва Остин Ландис, автор на BBC.

Ту Гер Сюн обичаше да се връща в Колумбия.

"Той разказваше за хората, които просто се наслаждават на живота. Той дори научи испански", казва брат му Ех Сюн пред BBC News.

"Никога, ама никога не му е минавало през ума, че ще завърши по този начин с трагичен инцидент", допълва той.

50-годишният Ту Гер Сюн беше американски активист и комик от Минесота. Преди последното си пътуване до Меделин той е разговарял с жена онлайн, съобщава медията.

Няколко седмици след двумесечното си посещение, в средата на декември, той се обадил на брат си и му поискал 2000 долара, но не казал за какво са или че нещо не е наред. Ех Сюн казал, че ще преведе парите и повече не успял да се свърже с брат си.

На следващия ден полицията открила тялото на Ту Гер Сюн в отдалечен, горист район на града. Приятел от Меделин обяснил на Ех Сюн, че брат му е бил отвлечен и държан в плен за откуп от 2000 долара.

"Не исках да повярвам. Не знаех дали това наистина се случва. Сърцето ми просто се сви", казва Ех Сюн.

Сюн се опитал да се свърже с посолството на САЩ, което потвърдило, че това е тялото на брат му. Тази седмица колумбийската полиция арестувала жена и двама мъже, свързани със смъртта му, като ги обвинила в отвличане и убийство.

Смъртта му е една от осемте в Меделин, които предизвикаха предупреждение от посолството на САЩ за рисковете от използването на приложения за запознанства. Всичките осем жертви са американци, които са загинали при подозрителни обстоятелства през ноември и декември, предава BBC.

Държавният департамент на САЩ е заявил, че знае за банда в града, която е използвала приложения за запознанства, за да изолира жертвите си, преди да ги отвлече и убие. Но не е ясно дали бандата стои зад смъртните случаи в САЩ.

През първите 10 месеца на 2023 г. в Меделин са регистрирани 32 убийства на чужденци в града, включително най-малко 12 американци и трима от Обединеното кралство, което е с 40% повече от предходната година.

