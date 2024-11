Рядък амулет хвърля светлина върху легендите за цар Соломон

А рхеолози в Турция са открили уникален бронзов амулет от V век, който изобразява цар Соломон в битка срещу демоните, съобщава Дейли мейл. Находката, направена сред руините на древния град Адрианопол, разположен в днешна Северна Турция, може да хвърли нова светлина върху апокрифната литература за древния владетел.

Амулетът е открит в останките на военна структура и вероятно е принадлежал на войник, търсещ защита срещу злите сили. На него е изобразен цар Соломон, яздещ кон и пронизващ демон с копие. Надписът на древногръцки гласи: „Нашият Господ победи дявола“. Гърбът на медальона съдържа имената на четирима ангели – Азраил, Гавраил, Михаил и Исрафил – подсилващи представата, че артефактът е бил използван като защитен амулет. Интересното тук е, че всички изброени ангели се срещат както в християнството, така и в мюсюлманството.

"Легендите за Соломон"

Цар Соломон е ключова фигура в библейските текстове и религиозните традиции на юдаизма, християнството и исляма. Известен с мъдростта и богатството си, той е споменат в множество библейски пасажи, сред които 1 Царе 3:12, където Бог го благославя с „мъдро и проницателно сърце“. Библията описва и невероятното богатство, което Соломон натрупва по време на своето управление, достигайки до 25 тона злато годишно.

Въпреки това, легендите за цар Соломон излизат отвъд каноничните текстове. В апокрифната книга „Заветът на Соломон“, написана между I и V век, владетелят е представен като фигура, притежаваща магически способности за контрол над демоните. Според текста архангел Михаил му дава вълшебен пръстен, който му позволява да призовава и подчинява демони. Въпреки важността на тази книга, тя не е включена в каноничната Библия, поради акцента ѝ върху магията и демонологията.

„До момента подобни находки не са откривани в тази географска област“, коментира доц. д-р Ерсин Челикбаш от Университета Карабук. „Амулетът е изключителен с надписите и изображението си, което показва как Соломон побеждава дявола. Той е важна фигура и в трите основни монотеистични религии. В исляма е почитан като пророк и военачалник, известен като Хазрети Сюлейман.“

