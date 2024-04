Драматична спасителна акция: Баща герой спаси детето си, отнесено от огромна вълна

Б аща от крайбрежния град Северен Уолонгонг, Австралия, смело скочи във водата, след като огромна вълна помете малката му дъщеря.

(Във видеото може да научите повече за: Огромни вълни заливат автомобили на остров Ман)

Драматичната спасителна акция е заснета във видеоклип, споделен онлайн от 7 News Australia, на който се вижда как малкото дете тича покрай морския бряг, а баща му е само на няколко крачки зад него.

След като огромна вълна залива момиченцето и го отнася през парапета, се вижда как баща ѝ скача през перилата, за да го спаси.

Father Leaps Into Water to Save Toddler Swept Away By Giant Wave https://t.co/TmwReNfzS3